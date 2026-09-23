“Primo, me estaba ahogando”: Pescador pelea por quitarse un pulpo de la cara

Pescador vs pulpo. Foto: ROV SuBastian / Instituto Oceánico Schmidt

Un pescador protagonizó un momento de angustia cuando un pulpo se aferró a su rostro y cuello luego de ser sacado del agua. El hecho quedó registrado en video y posteriormente se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, de aproximadamente 30 segundos, se observa al hombre mientras intenta desprenderse del animal, cuyos tentáculos permanecen adheridos a su cara. Durante el forcejeo, el pescador pide ayuda a uno de sus compañeros.

#Viral I "¿Por qué se ríe y no lo ayuda?" 🐙😳



El usuario Gaspar Blanco compartió este clip en el que un pulpo no suelta el rostro de este pescador. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar: "Por qué no lo auxilia en vez de reirse" #QuéDices pic.twitter.com/LmLjlUU3iZ — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 22, 2026

Pescador intenta quitarse pulpo de la cara

El video muestra al pescador luchando para retirar al pulpo de su rostro mientras uno de sus compañeros graba la escena desde la embarcación. Entre la desesperación, se escucha al hombre gritar “primo” mientras intenta liberarse de los tentáculos del animal.

El compañero que sostiene el teléfono continúa grabando y se escucha que se ríe ante la situación. Después de varios segundos, el pescador finalmente consigue retirar al pulpo de su cara y cuello.

Una vez que logró liberarse, el hombre expresó su molestia y aseguró que se estaba ahogando durante el forcejeo:

“Me estaba ahogando hijo de su p@t# m@dr3”.

La escena posteriormente quedó entre las risas de los dos tripulantes.

¿Dónde ocurrió el video del pulpo?

En redes sociales se señaló que los hechos presuntamente habrían ocurrido en Yucatán; sin embargo, la grabación no permite confirmar por sí misma el lugar exacto donde ocurrió el incidente.

El video generó diferentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos tomaron la situación con humor, otros cuestionaron que el compañero que grababa no interviniera para ayudar al pescador mientras intentaba retirar al pulpo de su rostro.

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