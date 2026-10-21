¿Cómo ahorrar gasolina? 6 consejos que realmente funcionan mientras manejas

¿Qué estrategias son efectivas para ahorrar gasolina? | Foto: Pexels – IA

El precio promedio de la gasolina tipo Premium es de 28.63 pesos, mientras que la tipo Magna oscila en los 23.78 pesos, según el portal de GasolinaMX, por lo que cada visita a la gasolinera puede impactar directamente en el presupuesto de los usuarios.

Automotrices y empresas como Toyota, Ford, Seat y Volkswaggen ofrecen múltiples consejos para ahorrar gasolina y evitar gastos innecesarios; sin embargo, todas las compañías coinciden en seis tips de manera prácticamente unánime.

6 consejos útiles para ahorrar gasolina

1. Mantener una velocidad constante

Volkswagen aconsejó mantener una velocidad constante y moderada, mientras que Toyota, Ford y Seat también recomiendan mantener la estabilidad y la velocidad constante para un manejo de bajo consumo.

“Mientras más aceleras, más combustible desperdicias. Para que funcione tu motor, más combustible se consume para que el motor funcione en relación con la aceleración”. Toyota

En este sentido, Volkswagen recomendó mantener una velocidad entre 50 y 70 km/h para favorecer un manejo más eficiente al reducir el esfuerzo del motor.

2. Evita aceleraciones y frenadas bruscas

La automotriz alemana también señaló que se deben evitar las aceleraciones o frenadas bruscas y arrancar con suavidad. Por su parte, Toyota y Seat coincidieron en que no se debe andar con “pies de plomo” (evitar acelerar de golpe) ni frenar abruptamente, sugiriendo detenerse de forma gradual.

“Siempre que sea posible intentar frenar suavemente retirando el pie del acelerador, aprovechando la presión opuesta al movimiento que ejerce la transmisión sobre el motor, antes de pisar el pedal de freno”, aconsejó Ángel Suárez, ingeniero del Centro Técnico de SEAT S.A.

3. Mantén la presión correcta de las llantas

Toyota y Volkswagen enfatizaron la importancia de revisar frecuentemente la presión de los neumáticos y mantenerla según las especificaciones del fabricante, ya que circular con llantas bajas o desinfladas aumenta la resistencia y el consumo de combustible.

“Asegúrate de mantener tus neumáticos con la presión correcta. Verifica la presión frecuentemente y llénalos cuando veas la luz de advertencia de presión de los neumáticos”. Toyota

Por su parte, Ford recordó que, además de ser una medida de seguridad para conducir en cualquier camino, una baja presión en los neumáticos puede reducir el rendimiento de gasolina hasta en un 4%.

4. Viaja ligero

Las empresas automotrices explican que, a mayor carga el motor trabaja más, por lo que aconseja evitar llevar objetos pesados innecesarios en la cajuela o en los asientos traseros del vehículo.

“Mientras más carga transporta un auto o camioneta SUV, más trabaja el motor para mover el vehículo, aumentando el gasto de combustible”. Volkswagen

De igual manera, Toyota recomendó bajar la carga adicional que no se necesite para mejorar la eficiencia.

“La carga adicional reduce la eficiencia de combustible, por lo que es mejor bajarla cuando llegues a casa, a menos que la necesites, y deja adentro lo que necesites para tu próximo viaje“, complementó.

5. Modera el uso del aire acondicionado

Ford, Toyota, Volkswagen y Seat coincidieron en que el aire acondicionado incrementa el esfuerzo del motor y el gasto de gasolina, por lo que es recomendable alternar entre abrir las ventanas y usar esta herramienta.

“A partir de 80 km/h, cuando la aerodinámica juega un papel relevante, siempre debemos llevar las ventanas cerradas”. Ángel Suárez, ingeniero del Centro Técnico de SEAT S.A.

Ford complementó diciendo que el ahorro en el consumo de combustible podría llegar a 12%, aunque coincidió en que depende de las circunstancias, pues si se restringe el uso de aire acondicionado y se mantiene a una velocidad constante pero moderada, podría haber un ahorro de gasolina.

6. Mantén una distancia adecuada con otros vehículos

Volkswagen y Toyota aconseja mantener suficiente distancia para frenar con suavidad y evitar aceleraciones innecesarias también recomienda mantener una distancia segura y adecuada para anticipar maniobras y conservar el impulso del vehículo.

En este sentido, Volkswagen recomendó aplicar la regla de los dos segundos para medir la distancia con respecto a otros coches:

“Trata de contar segundos si no estás seguro de cuál es una distancia segura. Mira un objeto cuando estés en la calle, como una señal de tráfico o algo sólido que no se mueva. Observa cómo el auto frente a ti pasa el objeto y comienza a contar“.

¿Y sirve apagar el motor durante el semáforo o en el tráfico ayuda?

Aunque no todas las empresas automotrices coincidieron, Ford sí recomendó que, en caso de estar en un embotellamiento o antes de un semáforo en rojo, es mejor apagar el motor (para arrancarlo con suavidad como en el punto 5).

“Incluso el consumo más bajo de combustible en un motor normal llega a ser de 0.10 L de gasolina”. Ford

Seat también señaló que mantener el auto encendido durante paradas largas es contraproducente, ya que sobrecalienta el motor e incrementa el consumo de gasolina.

“Cuando se trata de paradas cortas, por ejemplo en un semáforo, el motor parado o a menor revolución consume aproximadamente 1 litro por hora“, advirtió la empresa automotriz.

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