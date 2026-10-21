Noticias de hoy 21 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las noticias más importantes hasta la mañana de este miércoles.
Noticias de hoy 21 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
El Consejo Técnico del IMSS aprobó un incremento salarial del 8% a los trabajadores que exigen mejores condiciones laborales a nivel nacional.
La gasolina premium ha subido un 51.21% desde el 2018. Actualmente, supera los 30 pesos por litro en algunas estaciones de México.
La depresión tropical Veintidós-E se ha formado en el océano Pacífico, al sur de México. El sistema podría alcanzar la categoría 3 de huracán.
Claudia Sheinbaum aclaró que el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en Guanajuato no fue por huachicol fiscal, sino por irregularidades del transporte.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso “congelar” el frente y lograr un cese al fuego con Rusia como primer paso para acordar el fin de la guerra.
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