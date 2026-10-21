Noticias de hoy 21 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Aumento salarial en IMSS

El Consejo Técnico del IMSS aprobó un incremento salarial del 8% a los trabajadores que exigen mejores condiciones laborales a nivel nacional.

Gasolina premium

La gasolina premium ha subido un 51.21% desde el 2018. Actualmente, supera los 30 pesos por litro en algunas estaciones de México.

Depresión tropical

La depresión tropical Veintidós-E se ha formado en el océano Pacífico, al sur de México. El sistema podría alcanzar la categoría 3 de huracán.

Decomiso en Guanajuato

Claudia Sheinbaum aclaró que el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en Guanajuato no fue por huachicol fiscal, sino por irregularidades del transporte.

Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso “congelar” el frente y lograr un cese al fuego con Rusia como primer paso para acordar el fin de la guerra.

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