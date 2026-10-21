¿Cuánto más pagas por gasolina premium que hace ocho años? Subió más del 50% desde 2018

Gasolina premium alcanza los 30 pesos en algunas estaciones. Foto Cuartoscuro

La gasolina premium ya supera los 30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio de México, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el 19 de octubre de 2026, por lo que su precio puede compararse con los registros de 2018 para conocer que, en ocho años, ha subido 51.21%.

El titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que algunas gasolineras comercializan este combustible por encima de los 30 pesos, pese a que lo adquieren alrededor de 25 pesos por litro.

De acuerdo con el funcionario, en determinados establecimientos se identificaron márgenes de comercialización cercanos a 5 pesos por litro, motivo por el que la dependencia anunció que continuará con las visitas de vigilancia.

Sin embargo, el precio superior a 30 pesos corresponde a estaciones específicas y no significa que todas las gasolineras del país vendan la premium a ese costo.

Precio de la gasolina premium a través de los años.

¿Cuánto costaba la gasolina premium en México en 2018?

En 2018, el precio promedio nacional de la gasolina premium fue de 19.84 pesos por litro, de acuerdo con cifras atribuidas a la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE), retomadas por El Economista en enero de 2019.

Para diciembre de ese mismo año, el promedio nacional se ubicó en 20.68 pesos por litro, lo que permite identificar el comportamiento del combustible durante los últimos meses de 2018.

Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados publicó registros históricos, elaborados con información de la CRE, sobre los precios de los combustibles durante ese periodo.

Los datos muestran que la premium registró los siguientes precios por litro en distintas fechas:

1 de enero de 2018: 18.01 pesos

7 de mayo de 2018: 19.37 pesos

2 de julio de 2018: 19.65 pesos

30 de julio de 2018: 20.26 pesos

6 de agosto de 2018: 20.34 pesos

De esta manera, los registros del CEFP muestran que el precio pasó de 18.01 pesos al inicio de 2018 a más de 20 pesos durante el segundo semestre.

Los datos históricos también permiten establecer que la gasolina premium ya había superado la barrera de los 20 pesos por litro antes de que terminara aquel año.

¿Cuánto ha subido la gasolina premium de 2018 a 2026?

Si se toma como referencia el precio promedio de 19.84 pesos por litro en 2018 y se compara con un costo de 30 pesos por litro en 2026, la diferencia es de 10.16 pesos por litro.

Esto representa un incremento nominal de 51.21% respecto al precio promedio registrado hace ocho años.

La comparación queda de la siguiente manera:

Precio promedio nacional en 2018: 19.84 pesos por litro

Precio de referencia en 2026: 30 pesos por litro

Diferencia: 10.16 pesos por litro

Incremento nominal calculado: 51.21%

No obstante, el porcentaje corresponde a un ejercicio de comparación entre el promedio anual de 2018 y un precio de referencia de 30 pesos observado en algunas estaciones durante 2026.

Por lo tanto, no representa el incremento oficial del precio promedio nacional durante los ocho años, ya que para obtener esa variación es necesario utilizar un promedio nacional de 2026 comparable con el de 2018.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dispone de registros de precios reportados por las estaciones de servicio que permiten consultar el comportamiento de los combustibles en México.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque con gasolina premium en 2026?

El precio de la gasolina premium a 30 pesos por litro también representa una diferencia en el dinero necesario para llenar el tanque de un automóvil.

Por ejemplo, para cargar 50 litros de premium, un conductor necesitaría 1500 pesos, mientras que con el precio promedio nacional de 2018 habría pagado 992 pesos.

La diferencia sería de 508 pesos por la misma cantidad de combustible.

Estos son los costos calculados para distintas capacidades de tanque:

Litros Costo con precio de 2018 Costo a 30 pesos en 2026 Diferencia 40 793.60 pesos 1200 pesos 406.40 pesos 45 892.80 pesos 1350 pesos 457.20 pesos 50 992 pesos 1500 pesos 508 pesos 60 1190.40 pesos 1800 pesos 609.60 pesos

Los montos son cálculos realizados con los dos precios de referencia y pueden variar dependiendo del establecimiento donde se compre el combustible.

Además, el costo para cada automovilista dependerá de la cantidad de litros que cargue y del precio que ofrezca la estación de servicio.

¿Por qué la gasolina premium supera los 30 pesos por litro?

El precio de la gasolina premium en México puede variar entre estaciones de servicio debido a los costos de suministro, distribución, comercialización e impuestos.

Tras la liberalización del mercado de combustibles, los establecimientos reportan sus precios de venta al público, los cuales pueden presentar diferencias dependiendo de la región y la estación.

En octubre de 2026, Profeco identificó gasolineras que comercializan premium por encima de 30 pesos por litro, así como márgenes de comercialización cercanos a 5 pesos en algunos casos.

Es importante señalar que el margen de comercialización no equivale necesariamente a la ganancia neta de una estación, debido a los gastos asociados con su funcionamiento.

Por otra parte, el Gobierno federal informó el 16 de octubre de 2026 sobre un acuerdo voluntario para mantener determinados precios de combustibles.

Los límites contemplados en ese acuerdo son:

Gasolina regular: por debajo de 24 pesos por litro

Diésel: por debajo de 27 pesos por litro

La gasolina premium no está incluida en estos límites, por lo que el acuerdo no establece para este combustible un precio equivalente al de la gasolina regular o el diésel.

¿Qué impuestos se aplican a la gasolina premium en México?

La gasolina premium está sujeta al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica acuerdos que pueden establecer estímulos fiscales.

Estos estímulos modifican el monto del impuesto aplicable por litro durante los periodos establecidos por la autoridad.

Como referencia, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para el periodo del 3 al 9 de octubre de 2026 estableció un estímulo fiscal de 63.19% para la gasolina de 91 octanos o más.

Durante esa semana, el monto del estímulo fue de 3.5751 pesos por litro, mientras que la cuota disminuida del IEPS se ubicó en 2.0828 pesos por litro.

Las cantidades corresponden exclusivamente a ese periodo, debido a que los estímulos fiscales pueden modificarse mediante los acuerdos publicados por Hacienda.

Para conocer los precios reportados por las estaciones de servicio, los consumidores pueden consultar las herramientas de Profeco y los registros oficiales de combustibles disponibles en las plataformas del Gobierno federal.

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