Chocan dos ferries en el Muelle Fiscal de Cozumel; sería segundo caso en menos de un mes

Al Caribe mexicano arriban cruceros en el año. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una maniobra de salida del Muelle Fiscal de Cozumel terminó en choque entre dos ferries, uno de perteneciente a la empresa Ultramar y otro a la compañía Xcaret. Según reportes, el incidente sería el segundo caso en menos de un mes en esa zona de Quintana Roo.

Ferries chocan en Cozumel

De acuerdo con información que se ha dado a conocer, el Ultramar 1 se preparaba para zarpar con dirección a Playa del Carmen, cuando, durante la maniobra impactó al otro ferri que se mantenía en el muelle para cargar combustible.

Reportes señalan que el golpe habría sido en la parte posterior de la embarcación que cargaba combustible.

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes del momento exacto en el que se dio el impacto entre los dos ferries en la zona de Cozumel.

#Entérate En #Cozumel Colisión entre embarcaciones de Ultramar y Xcaret Xailing en el Muelle Fiscal de Cozumel



La mañana de este lunes se registró un incidente marítimo en el Muelle Fiscal de Cozumel, luego de que la embarcación Ultramar 1 colisionara durante su maniobra de… pic.twitter.com/taHjYXZwLS — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) September 21, 2026

Tras el impacto, el Ultramar 1 continuó con su ruta sin mayores complicaciones.

¿Qué se sabe del choque entre los ferries?

Hasta el momento, las causas del choque entre los ferries no se ha establecido por las autoridades. Se prevé que puedan ser esclarecidas más adelante, luego de posibles peritajes.

Segundo incidente en menos de un mes

Según reportes, este percance entre dos ferries no sería el primero en la zona de Cozumel, al tratarse del segundo caso en menos de un mes entre embarcaciones de las mismas empresas en el Muelle Fiscal de Cozumel.

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