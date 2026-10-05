Estudiantes toman Facultad de Derecho de la UASLP y cierran accesos

Estudiantes toman Facultad de Derecho de la UASLP Foto: Pexels

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) amaneció este lunes con sus accesos cerrados, luego de que un grupo de estudiantes tomó las instalaciones desde las primeras horas del día.

En las puertas del plantel fueron colocados mensajes y consignas como “Viva la autonomía estudiantil”, “Viva la FACDER” y “Aulas con ética, tribunales con justicia”.

¿Qué demandas habían presentado estudiantes de Derecho de la UASLP?

La movilización ocurre después de que estudiantes de la Facultad de Derecho entregaron a autoridades universitarias un pliego petitorio integrado por siete puntos.

La UASLP informó previamente que las solicitudes fueron aceptadas en su totalidad y que se daría seguimiento a los planteamientos a través de la Secretaría General y la Defensoría de Derechos Universitarios.

Sin embargo, hasta esta mañana no se había precisado si la toma de las instalaciones está relacionada con alguno de esos puntos o con una situación distinta.

Facultad de Derecho atraviesa tensión interna

La protesta también ocurre en un contexto de tensión interna en la Facultad de Derecho de la UASLP.

Recientemente, la designación de la nueva dirección del plantel fue retirada del orden del día del Consejo Directivo Universitario, debido a la existencia de un juicio de amparo relacionado con el proceso.

Este escenario se suma a las inconformidades expresadas por integrantes de la comunidad universitaria durante las últimas semanas.

¿Qué ha informado la UASLP sobre la toma?

Por ahora, permanece pendiente un posicionamiento institucional específico sobre la toma de la Facultad de Derecho y las acciones que se implementarán para atender la situación.

Los estudiantes mantienen bloqueados los accesos al plantel, mientras se espera que las autoridades universitarias informen sobre el desarrollo de la protesta y, en su caso, las medidas para atender las demandas de la comunidad estudiantil.

Hasta que exista información oficial adicional, no se ha confirmado qué situación detonó la toma de las instalaciones ni cuánto tiempo permanecerán cerrados los accesos.

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