Beca de transporte en CDMX: requisitos y cómo obtener mil 500 pesos

Beca para transporte en CDMX entrega mil 500 pesos bimestrales. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene el registro para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más, 2026, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior que viven en la capital y necesitan apoyo económico para continuar sus estudios.

El beneficio consiste en un depósito bimestral de mil 500 pesos, destinado principalmente a ayudar con los gastos de traslado. El programa da prioridad a mujeres y jóvenes que habitan en colonias, barrios o pueblos con mayores condiciones de rezago social.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el monto de la beca aumentará el próximo año. Además, señaló que personal de la administración capitalina acudirá a distintas universidades para apoyar a los jóvenes que deseen realizar su registro.

¿Cuánto reciben los universitarios con la beca de transporte en CDMX?

Las personas seleccionadas para recibir este apoyo obtendrán mil 500 pesos cada dos meses. El recurso busca contribuir a cubrir los gastos de transporte de quienes estudian una carrera universitaria y enfrentan dificultades económicas para trasladarse a sus centros educativos.

La beca está dirigida a estudiantes que residen en la CDMX, aunque pueden estar inscritos en instituciones de educación superior ubicadas tanto en la capital como en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa contempla criterios de prioridad para mujeres y estudiantes que viven en zonas con mayor rezago social. De acuerdo con el anuncio de la jefa de Gobierno, el apoyo tendrá un incremento para 2027, aunque en la información proporcionada no se especifica cuál será el nuevo monto.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los mil 500 pesos?

Para solicitar la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más, 2026, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones y reunir la documentación correspondiente:

Residencia: vivir en la Ciudad de México. Se dará prioridad a quienes habitan en colonias, barrios o pueblos con rezago social Estudios: estar inscrito en una institución de educación superior de la CDMX o de la Zona Metropolitana del Valle de México Modalidad: cursar los estudios en modalidad escolarizada o mixta Comprobante de inscripción: presentar un documento que acredite que el estudiante está inscrito actualmente en la universidad Identificación oficial: contar con una identificación vigente con fotografía, como la credencial para votar o el pasaporte Menores de edad: si el solicitante todavía no cumple 18 años, deberá entregar una copia de la identificación oficial vigente de su madre, padre o tutor CURP: tener la Clave Única de Registro de Población Correo electrónico: proporcionar una cuenta activa para recibir información del proceso

También será necesario completar el formulario disponible en la plataforma oficial del programa.

¿Cómo hacer el registro a la beca de transporte para universitarios?

El trámite se realiza en línea y requiere contar con una cuenta Llave CDMX. Para solicitar el apoyo de mil 500 pesos bimestrales, se deben seguir estos pasos:

Crear una cuenta Llave CDMX. Si todavía no tienes una, ingresa a la plataforma correspondiente y realiza el proceso para obtenerla Entrar al registro oficial. Accede al formulario de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más, 2026 Llenar los datos solicitados. Captura la información personal y académica que pide el sistema Adjuntar los documentos. Carga los archivos requeridos en formato PDF o JPG. Cada documento debe pesar como máximo 2 MB Guardar el folio. Al concluir el trámite, el sistema asignará un número de folio que deberás conservar para dar seguimiento a tu solicitud Consultar los resultados. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) publicará la lista de personas seleccionadas para recibir el apoyo

La jefa de Gobierno también informó que personal de la administración capitalina visitará universidades para facilitar el registro de estudiantes interesados.

Importante: antes de enviar la solicitud, verifica que los documentos sean legibles y que los datos capturados coincidan con tu información oficial. Conserva el folio que te entregue la plataforma, ya que será necesario para consultar el avance del trámite.

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