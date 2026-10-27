Becas Bienestar: apellidos de N a Z cobran esta semana y hay nuevo registro

Al pendiente para recibir el pago de la Beca Rita Cetina. FOTO: Cuartoscuro

El pago bimestral de las Becas del Bienestar para primaria, secundaria, bachillerato y universidad continúa del martes 27 al viernes 30 de octubre, previo al Día de Muertos.

Se trata de la dispersión de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027.

Los depósitos iniciaron desde el lunes 19 de octubre y concluirán el viernes 30, en el megapuente escolar por el Día de Muertos. Se realizan de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido.

Pago de las Becas del Bienestar en octubre 2026

Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 28 de octubre: R

Jueves 29 de octubre: S

Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z

Del 26 al 30 de octubre continúa el pago de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.



Calendario por apellido:



Lunes 26: M

Martes 27: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 28: R

Jueves 29: S

Viernes 30: T, U, V, W, X, Y, Z pic.twitter.com/ENtML6aapv — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) October 26, 2026

Becas Bienestar: ¿a quiénes van dirigidas y cuánto dinero entregan?

Beca Benito Juárez

Va dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación media superior, como bachilleratos y preparatorias.

El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante durante los cinco bimestres de un ciclo escolar

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Dirigida a estudiantes de educación superior inscritos en instituciones públicas prioritarias. Entrega 5 mil 800 pesos bimestrales.

Beca Gertrudis Bocanegra

Es un apoyo para gastos en transporte de estudiantes de educación superior en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas. El monto es de mil 900 pesos bimestrales.

Beca Rita Cetina

Va enfocada a niños y adolescentes de primaria y secundarias públicas. En primaria, se entregan 2 mil 500 por estudiante cada año, para útiles y uniformes. En cambio, otorgan mil 900 bimestrales por alumno de secundaria, ofreciendo 700 extra por estudiante adicional en la misma familia.

Nuevo registro de Beca Rita Cetina

Además, el 26 de octubre se abrió un nuevo registro para esta beca. Los interesados deben ingresar al sitio oficial antes del viernes 6 de noviembre.

Requisitos de padres y tutores

CURP certificada por el Registro Civil

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad no mayor a tres meses

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Cuenta Llave MX

Requisitos de alumno

CURP certificada

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.