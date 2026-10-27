Becas Bienestar: apellidos de N a Z cobran esta semana y hay nuevo registro
Los pagos caerán antes de que inicie el megapuente en escuelas públicas.
El pago bimestral de las Becas del Bienestar para primaria, secundaria, bachillerato y universidad continúa del martes 27 al viernes 30 de octubre, previo al Día de Muertos.
Se trata de la dispersión de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, correspondiente al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027.
Los depósitos iniciaron desde el lunes 19 de octubre y concluirán el viernes 30, en el megapuente escolar por el Día de Muertos. Se realizan de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido.
Pago de las Becas del Bienestar en octubre 2026
- Martes 27 de octubre: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles 28 de octubre: R
- Jueves 29 de octubre: S
- Viernes 30 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z
Becas Bienestar: ¿a quiénes van dirigidas y cuánto dinero entregan?
Beca Benito Juárez
Va dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación media superior, como bachilleratos y preparatorias.
El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante durante los cinco bimestres de un ciclo escolar
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Dirigida a estudiantes de educación superior inscritos en instituciones públicas prioritarias. Entrega 5 mil 800 pesos bimestrales.
Beca Gertrudis Bocanegra
Es un apoyo para gastos en transporte de estudiantes de educación superior en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas. El monto es de mil 900 pesos bimestrales.
Beca Rita Cetina
Va enfocada a niños y adolescentes de primaria y secundarias públicas. En primaria, se entregan 2 mil 500 por estudiante cada año, para útiles y uniformes. En cambio, otorgan mil 900 bimestrales por alumno de secundaria, ofreciendo 700 extra por estudiante adicional en la misma familia.
Nuevo registro de Beca Rita Cetina
Además, el 26 de octubre se abrió un nuevo registro para esta beca. Los interesados deben ingresar al sitio oficial antes del viernes 6 de noviembre.
Requisitos de padres y tutores
- CURP certificada por el Registro Civil
- Identificación oficial digitalizada
- Comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad no mayor a tres meses
- Número de teléfono celular
- Correo electrónico
- Cuenta Llave MX
Requisitos de alumno
- CURP certificada
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia
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