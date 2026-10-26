¿Cómo consultar los resultados de la beca JOBEC en Baja California?

Estudiante con beca. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Este lunes se publicaron los resultados del programa Jóvenes Becados (JOBEC), el apoyo económico que ofrece el Gobierno del estado de Baja California para que los estudiantes continúen con sus estudios

¿Cómo consultar los resultados de la beca JOBEC?

El Instituto de la Juventud del Estado de Baja California compartió el enlace donde se pueden ver los resultados del programa. Los interesados deben consultar un documento en Google Drive en el que se muestra el nombre de los estudiantes seleccionados.

Los resultados los consultar en esta liga: https://drive.google.com/drive/folders/1qCJ352got3Fyrv89-qsEdrk3hunRCQV3

Requisitos para obtener la beca JOBEC en Baja California

Llenar formato único (proporcionado por el Instituto)

Copia de Identificación Oficial (en caso de ser menor de edad entregar copia de Acta de Nacimiento y copia de Identificación de la Madre, Padre o Tutor

Copia de comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono con antigüedad no mayor a tres meses)

CURP

Constancia de estudios máximo 3 meses de vigencia (credencial escolar vigente, kárdex, etc.)

Carta de autorización de la Madre, Padre o Tutor (solo menores de edad)

Solicitud de apoyo

Fotografía (de frente) impresa de la o el joven interesado en el proyecto con una medida mínima de 10x15cm

Fotografia impresa de la casa de la o el joven interesado

¿Cuál es la edad límite para solicitar la beca JOBEC?

La beca JOBEC está disponible para todos los jóvenes que residen en el estado de Baja California de 15 a 29 años y se encuentren estudiando en los niveles educativos de preparatoria y universidad.

¿Dónde se realizará la entrega de becas?

Cada municipio cuenta con una sede distinta donde se llevara a cabo la entrega de la beca JOBEC. El horario de atención en todas las sedes es a partir de las 10:00 horas.

Tijuana: 29 de octubre, en la Arena Zonkeys Tijuana

29 de octubre, en la Arena Zonkeys Tijuana Ensenada: 30 de octubre, en el CEART Ensenada

30 de octubre, en el CEART Ensenada Mexicali: 4 de noviembre, en el Auditorio PSF

4 de noviembre, en el Auditorio PSF Tecate : 10 de noviembre, la Delegación del Bienestar

: 10 de noviembre, la Delegación del Bienestar San Quintín: 10 de noviembre, en el Cologio de Bachilleres

10 de noviembre, en el Cologio de Bachilleres Playa de Rosarito: 10 de noviembre, en Juventud BC

10 de noviembre, en Juventud BC San Felipe: 10 de noviembre, en el Centro Cultural y Deportivo Niños de Arena San Felipe

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