Beca Rita Cetina: éstos son los dos apoyos para estudiantes de educación básica

Son dos apoyos diferentes para estudiantes de educación básica. Foto: Cuartoscuro

Uno de los objetivos de la Beca Rita Cetina es apoyar a los estudiantes de educación básica para que no interrumpan su formación académica por motivos económicos. Sin embargo, las familias deben saber que existen dos esquemas que varían en monto y forma de pago: uno corresponde a los que cursan la primaria y el segundo a los de la secundaria.

Es necesario aclarar, para evitar confusiones, que uno de los apoyos va directamente a depósitos periódicos durante el ciclo escolar de manera bimestral mientras que el segundo es anual.

¿Cuáles son los dos apoyos de la Beca Rita Cetina?

Dirigido a los estudiantes de Primaria con un apoyo económico de 2 mil 500 pesos que se entrega por alumno al año. Los depósitos de la beca se hacen a las tarjetas del Banco del Bienestar.

El segundo apoyo está dirigido a los estudiantes de Secundaria con un apoyo económico de 1,900 pesos más 700 pesos por cada alumno adicional. En este caso el depósito es bimestral.

En este caso, el próximo depósito está previsto a partir del 5 de octubre, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. El movimiento se realiza por letra inicial del primer apellido.

💳 La #BecaRitaCetina comienza este lunes el primer pago del actual ciclo escolar.



Recibirán su pago todas y todos los estudiantes de educación básica que ya han recibido antes esta beca bimestral.



📅 Revisa el calendario para saber qué día recibirás el depósito. pic.twitter.com/OLmj0MKaGD — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 5, 2026

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la página web de los Programas para el Bienestar, para registrarse a alguno de los apoyos de la Beca Rita Cetina se necesitan los siguientes requisitos:

Tener una hija, hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Los documentos solicitados son los siguientes:

CURP de la madre, padre, tutora o tutor.

Identificación oficial de la madre, padre, tutora o tutor.

Comprobante de domicilio.

CURP de la alumna o alumno.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

¿Cómo acceder al programa de la Beca Rita Cetina?

Durante un periodo de registro, entrar a la página oficial de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX.

Realizar el registro con los datos como madre, padre, tutora o tutor. La persona registrada es quien deberá recoger la tarjeta del Banco del Bienestar posteriormente.

Registrar a cada uno de los estudiantes.

Esperar la validación de la información.

Acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar cuando sea el periodo de entregas.

Si deseas mayor información puedes darle clic AQUÍ.

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