Sólo se requiere el folio o CURP. Foto: Cuartoscuro

Aquellos estudiantes que solicitaron alguna de las Becas del Bienestar ya pueden consultar si fueron aceptados. Esto, a través de los buscadores de las becas Benito Juárez y Rita Cetina, así como el Buscador de Estatus; sólo se necesita el folio del comprobante de la solicitud.

Además, quienes ya forman parte de los programas pueden revisar información sobre la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, necesaria para recibir los apoyos económicos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuenta con plataformas de consulta que permiten conocer el resultado de una solicitud, verificar la incorporación al programa y revisar los avisos relacionados con los pagos.

¿Cómo saber si te aceptaron en las Becas Bienestar 2026?

Existen dos plataformas que pueden utilizarse dependiendo de la etapa del trámite.

Los solicitantes pueden ingresar al Buscador de Folios o en el Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar Benito Juárez para consultar el resultado de su registro, cuando este mecanismo corresponda a su convocatoria.

Para realizar la consulta deben:

Ingresar al portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx / buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

/ Capturar el folio de solicitud.

Completar la verificación de seguridad.

Consultar el resultado disponible.

Quienes desean comprobar si ya están incorporados a un programa pueden ingresar al Buscador de Estatus utilizando la CURP del estudiante.

Cuando el sistema muestra el estatus ACTIVA, significa que la persona forma parte de uno de los programas de becas.

En caso de aparecer como BAJA, significa que dejó de pertenecer al programa, aunque podría tener pagos pendientes.

¿Cuándo entregan las tarjetas de las Becas Bienestar 2026?

La entrega de las tarjetas del Banco Bienestar, para los estudiantes que se incorporaron a programas como Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, se realizará durante los meses de noviembre y diciembre de este 2026. Es necesario destacar que cada alumno debe consultar su fecha y lugar de entrega en los canales oficiales.

Beca Benito Juárez: para estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas.

para estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas. Jóvenes Escribiendo el Futuro: para estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos.

para estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos. Beca Gertrudis Bocanegra: para estudiantes de educación superior del Plan Michoacán.

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