¿Qué hacer si un huracán toca tierra donde vives? Ve estas medidas preventivas

| 12:46 | Bryan Rivera González | UnoTV

Lo principal es identificar zonas de riesgo, rutas de evacuación y refugios temporales.
huracan-marie-imagenes-de-los-danos-que-dejo-en-baja-california-sur
Foto: Cuartoscuro / Archivo

Cuando un huracán toca tierra en una zona habitada, el riesgo no está únicamente en los fuertes vientos. El fenómeno puede provocar lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como inestabilidad de laderas. 

Ante estos casos, las autoridades recomiendan prepararse con anticipación y mantenerse al tanto de información oficial.

Se prevé que este 28 de septiembre, el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur y Sonora, provocando intensas lluvias y vientos. 

¿Qué hacer antes de que llegue el huracán?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomiendan las siguientes acciones preventivas:

  1. Identifica los riesgos de la zona
  2. Conoce las rutas de evacuación
  3. Localiza refugios temporales
  4. Revisa las condiciones de tu vivienda
  5. Repara techos, ventanas y paredes que puedan representar un riesgo o sufrir daños por el viento o lluvia
  6. Refuerza puertas, ventanas y techos en zonas expuestas a vientos fuertes
  7. Mantén limpias las azoteas, desagües, canales y coladeras para evitar obstrucciones
  8. Resguarda objetos en exteriores que puedan ser desplazados por los vientos
  9. Prepara una mochila de emergencia para ti y tu mascota

Evacuación preventiva

Las autoridades recomiendan a las personas evacuar sus viviendas cuando Protección Civil lo determine por riesgo ante un huracán que tocará tierra. Antes de salir, se deben asegurar las puertas, ventanas y proteger objetos que puedan dañarse con el agua. 

¿Qué hacer cuando un huracán toca tierra?

  • Conserva la calma
  • Evita salir ante lluvias y vientos intensos
  • Aléjate de puertas y ventanas
  • Infórmate solo en canales oficiales
  • No camines ni manejes por calles inundadas
  • Sube a lugares altos o acude a refugios si el agua comienza a subir cerca de tu casa

Después del huracán

Los riesgos no desaparecen cuando el huracán deja de pisar tierra. Las autoridades recomiendan:

  • Espera a que las autoridades anuncien si es seguro regresar a tu casa
  • No toques cables ni postes que hayan quedado dañados y reportarlos a las autoridades
  • Evita instalaciones de gas y agua ante sospecha de daño o fuga.
  • En caso de inundación, no vuelvas a tu hogar hasta que las autoridades descarten un riesgo de derrumbe
  • Extrema medidas de higiene con el agua y los alimentos
  • Mantén desconectados los electrodomésticos hasta comprobar que no hay riesgos de fugas o cortocircuitos
  • Revisa que los electrodomésticos estén secos antes de conectarlos
  • Sigue atento a las instrucciones de Protección Civil
  • Evita rumores y mantente informado en canales oficiales

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

"Los niños están desapareciendo": Se desploma la fecundidad en México

Nacional

"Los niños están desapareciendo": Se desploma la fecundidad en México

Homicidio, principal causa de muerte entre jóvenes de 25 a 34 años: ¿qué estados lideran?

Nacional

Homicidio, principal causa de muerte entre jóvenes de 25 a 34 años: ¿qué estados lideran?

Morena define coordinadores rumbo a 2027: conoce los perfiles de quienes aspiran a una gubernatura

Nacional

Morena define coordinadores rumbo a 2027: conoce los perfiles de quienes aspiran a una gubernatura

HuracánLluviasProtección Civil