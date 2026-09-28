¿Qué hacer si un huracán toca tierra donde vives? Ve estas medidas preventivas

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Cuando un huracán toca tierra en una zona habitada, el riesgo no está únicamente en los fuertes vientos. El fenómeno puede provocar lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como inestabilidad de laderas.

Ante estos casos, las autoridades recomiendan prepararse con anticipación y mantenerse al tanto de información oficial.

Se prevé que este 28 de septiembre, el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur y Sonora, provocando intensas lluvias y vientos.

¿Qué hacer antes de que llegue el huracán?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomiendan las siguientes acciones preventivas:

Identifica los riesgos de la zona Conoce las rutas de evacuación Localiza refugios temporales Revisa las condiciones de tu vivienda Repara techos, ventanas y paredes que puedan representar un riesgo o sufrir daños por el viento o lluvia Refuerza puertas, ventanas y techos en zonas expuestas a vientos fuertes Mantén limpias las azoteas, desagües, canales y coladeras para evitar obstrucciones Resguarda objetos en exteriores que puedan ser desplazados por los vientos Prepara una mochila de emergencia para ti y tu mascota

Evacuación preventiva

Las autoridades recomiendan a las personas evacuar sus viviendas cuando Protección Civil lo determine por riesgo ante un huracán que tocará tierra. Antes de salir, se deben asegurar las puertas, ventanas y proteger objetos que puedan dañarse con el agua.

¿Qué hacer cuando un huracán toca tierra?

Conserva la calma

Evita salir ante lluvias y vientos intensos

Aléjate de puertas y ventanas

Infórmate solo en canales oficiales

No camines ni manejes por calles inundadas

Sube a lugares altos o acude a refugios si el agua comienza a subir cerca de tu casa

Después del huracán

Los riesgos no desaparecen cuando el huracán deja de pisar tierra. Las autoridades recomiendan:

Espera a que las autoridades anuncien si es seguro regresar a tu casa

No toques cables ni postes que hayan quedado dañados y reportarlos a las autoridades

Evita instalaciones de gas y agua ante sospecha de daño o fuga.

En caso de inundación, no vuelvas a tu hogar hasta que las autoridades descarten un riesgo de derrumbe

Extrema medidas de higiene con el agua y los alimentos

Mantén desconectados los electrodomésticos hasta comprobar que no hay riesgos de fugas o cortocircuitos

Revisa que los electrodomésticos estén secos antes de conectarlos

Sigue atento a las instrucciones de Protección Civil

Evita rumores y mantente informado en canales oficiales

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