¿Qué hacer si un huracán toca tierra donde vives? Ve estas medidas preventivas
Lo principal es identificar zonas de riesgo, rutas de evacuación y refugios temporales.
Cuando un huracán toca tierra en una zona habitada, el riesgo no está únicamente en los fuertes vientos. El fenómeno puede provocar lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos, así como inestabilidad de laderas.
Ante estos casos, las autoridades recomiendan prepararse con anticipación y mantenerse al tanto de información oficial.
Se prevé que este 28 de septiembre, el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur y Sonora, provocando intensas lluvias y vientos.
¿Qué hacer antes de que llegue el huracán?
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomiendan las siguientes acciones preventivas:
- Identifica los riesgos de la zona
- Conoce las rutas de evacuación
- Localiza refugios temporales
- Revisa las condiciones de tu vivienda
- Repara techos, ventanas y paredes que puedan representar un riesgo o sufrir daños por el viento o lluvia
- Refuerza puertas, ventanas y techos en zonas expuestas a vientos fuertes
- Mantén limpias las azoteas, desagües, canales y coladeras para evitar obstrucciones
- Resguarda objetos en exteriores que puedan ser desplazados por los vientos
- Prepara una mochila de emergencia para ti y tu mascota
Evacuación preventiva
Las autoridades recomiendan a las personas evacuar sus viviendas cuando Protección Civil lo determine por riesgo ante un huracán que tocará tierra. Antes de salir, se deben asegurar las puertas, ventanas y proteger objetos que puedan dañarse con el agua.
¿Qué hacer cuando un huracán toca tierra?
- Conserva la calma
- Evita salir ante lluvias y vientos intensos
- Aléjate de puertas y ventanas
- Infórmate solo en canales oficiales
- No camines ni manejes por calles inundadas
- Sube a lugares altos o acude a refugios si el agua comienza a subir cerca de tu casa
Después del huracán
Los riesgos no desaparecen cuando el huracán deja de pisar tierra. Las autoridades recomiendan:
- Espera a que las autoridades anuncien si es seguro regresar a tu casa
- No toques cables ni postes que hayan quedado dañados y reportarlos a las autoridades
- Evita instalaciones de gas y agua ante sospecha de daño o fuga.
- En caso de inundación, no vuelvas a tu hogar hasta que las autoridades descarten un riesgo de derrumbe
- Extrema medidas de higiene con el agua y los alimentos
- Mantén desconectados los electrodomésticos hasta comprobar que no hay riesgos de fugas o cortocircuitos
- Revisa que los electrodomésticos estén secos antes de conectarlos
- Sigue atento a las instrucciones de Protección Civil
- Evita rumores y mantente informado en canales oficiales
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