Los mejores vestidos de los MTV VMAs 2026; Lisa, Tyla y Charli XCX deslumbraron

Mejores looks de los MTV VMAs 2026 Foto: AFP

La ceremonia de los MTV VMAs 2026 recibió a múltiples celebridades que brillaron con increíbles looks durante la alfombra roja previo a la premiación de este domingo 27 de septiembre.

Desde Lisa hasta Charli XCX, cada una de las celebridades brindó su propia esencia y aquí en Unotv.com te diremos algunos de los mejores de la noche.

Teddy Swims

Teddy Swims, quien ha ganado fama con su poderosa voz de soul, llegó con un look completamente negro, compuesto por una camiseta de manga corta y corte amplio, metida dentro de unos pantalones de vestir de pierna ancha, manteniendo una línea monocromática.

El cantante complementó el atuendo con un cinturón negro de hebilla metálica, zapatos negros y varias piezas de joyería, logrando que el protagonismo precisamente estuviera en sus tatuajes y accesorios.

Teddy Swims foto: AFP

PinkPantheress

La cantautora británica PinkPantheress apostó por un vestido largo color vino con estampado de lunares oscuros. En la parte superior presentaba tirantes delgados, escote recto y un gran detalle de volantes y lazos al frente.

A partir de la cintura, el diseño se transforma en una falda formada por distintos niveles de volantes asimétricos, que aportan movimiento y volumen hasta llegar al suelo.

La cantante llevó pocos accesorios visibles, dejando que el vestido fuera el elemento central. Para el cabello optó por un tono cobrizo con flequillo ligero y una trenza lateral larga, creando un acabado romántico que contrasta con el tono oscuro del vestido.

PinkPantheress Foto: AFP

Charli XCX

Charli XCX sigue marcando tendencia después de conquistar el verano de 2024 con Brat. Ahora, la artista lució un total black de inspiración minimalista conformado por un top corto y una falda larga.

Luciendo unas mangas largas y voluminosas, mientras que la zona del pecho incorpora un panel horizontal de tejido semitransparente.

Por su parte, la falda negra y larga presentaba una textura aterciopelada con una cintura muy baja y una silueta recta, prolongándose prácticamente hasta el suelo.

Charli XCX Foto: AFP

Tyla

Tyla lució su físico con un conjunto de dos piezas con estampado que imita la piel de serpiente, en tonalidades grises, azules y negras.

Completó el estilismo con zapatos de tacón puntiagudos también con estampado animal, una tobillera y varias piezas de joyería discretas.

Tyla Foto: AFP

Taylor Swift

Taylor Swift rompió récords con un vestido largo que combina negro y plateado, jugando principalmente con el contraste, con un diseño ajustado de cuello alto tipo halter, con paneles laterales que dejan parcialmente visible la piel.

La falda cae hasta el suelo con una silueta recta y ligeramente ceñida, complementando el look con anillos y pendientes largos.

Taylor Swift Foto: AFP

Markell Washington

Markell Washington llevó un traje satinado en un tono azul hielo, acompañado por elementos color vino que rompen con la apariencia clásica de la sastrería.

El conjunto está formado por un saco estructurado de solapas amplias y pantalones del mismo tejido brillante. El elemento más llamativo es una larga pieza de tela color vino que cruza diagonalmente el torso, a manera de banda o fajín, y continúa desde la cintura hasta formar una extensa caída que llega al suelo.

Markell Washington Foto: AFP

Adam Lambert

Adam Lambert llegó a la alfombra roja con un conjunto de gran volumen que constaba de una larga prenda tipo capa o túnica satinada.

Conformada por un cuello alto, mangas extremadamente amplias y una silueta holgada que cae desde los hombros hasta el suelo.

El negro se mantiene prácticamente sin interrupciones en todo el estilismo, por lo que la atención se concentra en las diferentes formas que produce el tejido brillante.

Adam Lambert Foto: AFP

Lisa

La idol y cantante de Blackpink, Lisa, apostó por un look monocromático en rojo intenso, de corte sirena, ajustado desde el torso hasta las piernas y con una caída ligeramente más amplia en la parte inferior.

Sobre los hombros llevó una gran estola o abrigo rojo de pelo, de proporciones exageradas, que crea una forma casi circular alrededor de la parte superior del cuerpo.

Lisa Foto AFP

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