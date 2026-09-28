“Estaban en el lugar y hora equivocados”: padre de estudiante de la UAEM asesinado en Cuernavaca

Los jóvenes eran estudiantes de la UAEM. Foto: Oscar Guadarrama

Christian y Gael, jóvenes estudiantes de la Preparatoria 2, de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), asesinados la noche del sábado en Cuernavaca, estaban en el lugar y la hora equivocados, aseguró el padre de Christian.

Piden no criminalizar a jóvenes en Morelos

Entrevistado afuera del velorio de su hijo, en la iglesia de San Antón, Rogelio Arce pidió no criminalizar a los jóvenes.

“Mi hijo estuvo en el lugar y la hora que no debió haber estado. Quiero exhortar a toda la ciudadanía, y en especial al Gobierno, que no hagan malos comentarios respecto al caso, porque uno como padre puede comprarle una moto a su hijo y no necesariamente tiene que ser un delincuente y, si de eso se trata, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nada?”, dijo Rogelio Arce, padre de Christian.

La noche del sábado, los jóvenes salían de una fiesta en la colonia Chulavista y se encontraban en sus motocicletas en una esquina esperando a otro amigo cuando sujetos armados llegaron y les dispararon.

En el lugar quedaron sin vida Christian y Gael, de 17 años, mientras que Tonatiuh, otro de sus acompañantes, resultó lesionado. Este lunes, el padre de Christian aseguró que su hijo era un ejemplo para bien.

“Mi hijo era un líder para buenas cosas, era deportista, era (extrovertido), era alegre, no ofendía a nadie, era atento, era amable, respetaba a sus mayores”. Aunque los hechos ocurrieron la noche del sábado, hasta este lunes las autoridades, tanto del Gobierno como universitarias, no se han pronunciado al respecto, tan sólo han mandado un par de comunicados diciendo la Fiscalía que las investigaciones se encuentran en curso, y la UAEM exigiendo justicia.

Velorios de los jóvenes en Morelos

La mañana de este lunes se llevan a cabo los velorios de ambos y por la tarde serán sepultados, aunque los familiares han pedido a los medios de comunicación no estar presentes.

Shirell, la hermana de Christian, aseguró que recordará a su hermano como un niño alegre y sano. “Como lo que era: un niño alegre, divertido, muy extrovertido, amigo de todos, un niño que no le daba miedo nada. Tenía muchas ganas de vivir, muchos sueños y lo voy a recordar así”.

Los familiares exigen a las autoridades que el caso sea esclarecido y no quede impune, como la mayoría de los crímenes en Morelos.

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