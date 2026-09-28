“Los niños están desapareciendo”: Se desploma la fecundidad en México

La disminución de la fecundidad en México impacta de distintas formas a la sociedad, toda vez que es una consecuencia directa de los altos costos de vida actuales.

Emilio tiene apenas 7 años y ha resumido, en una frase, las estadísticas poblacionales del Inegi: “Los niños están desapareciendo en la Ciudad de México”.

El menor es nieto de don José, un señor de 61 años, quien ha vivido en carne propia el desplome de la fecundidad en nuestra sociedad.

“Yo tuve 12 hermanos (…) Nada más tengo un nieto; mi otra hija tiene dos perros y mi otra hija tampoco piensa tener hijos”, resalta José Ortiz, vecino de la alcaldía Benito Juárez.

Baja la fecundidad en México

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi reveló la caída en el promedio de hijos de las mujeres mexicanas: bajó de 1.9 a 1.2 en apenas cinco años.

La disminución en la fecundidad ya se esperaba, pero no que fuera tan rápida, explica Mercedes Sánchez, geógrafa de la UNAM, quien se ha especializado en mapear las dinámicas poblacionales.

“Las proyecciones de Conapo esperaban 133 millones y realmente somos 130”, precisa la investigadora.

Chiapas, Guerrero y Zacatecas son las entidades con los mayores índices de nacimientos, con 1.8, 1.6 y 1.5, respectivamente.

En cambio, las más bajas son Yucatán, con 1.1; Baja California, con 1.0; y Ciudad de México, con 0.8 hijos en promedio.

Encarecimiento de la vida influye en baja fecundidad

La alcaldía Benito Juárez tiene una disminución más marcada. El promedio de hijos es de 0.4 hijos entre mujeres de 15 a 49 años.

“Las personas prefieren tener animales que tener niños”, menciona Gabriela Gama, habitante de la alcaldía Benito Juárez.

Para Mariana Plascencia, madre de un niño, la caída de la fecundidad se debe a que “la vida (…) ya está muy cara”.

“Ya todo está muy feo: escasez de agua, los precios aumentaron muchísimo, también para el cuerpo de la mujer, es riesgoso tener muchos embarazos”, comenta Lizbeth, madre de dos hijos.

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