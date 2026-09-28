¿A qué hora el huracán Polo tocará tierra en México? Esto pasa cuando impacta un ciclón

¿Qué pasará cuando el huracán Polo toque tierra en México? | Foto: Cuartoscuro

El huracán Polo tocaría tierra dos veces en la República Mexicana; primero en Baja California Sur y, posteriormente, en Sonora, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Cuando esto suceda, los vientos podrían calmarse, pero el oleaje continuaría siendo el peligro más fuerte para los habitantes, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó este lunes que, durante la tarde o noche de este mismo 28 de septiembre, el centro del huracán Polo, que actualmente se encuentra en la categoría 3, impacte en la porción central de Baja California Sur, al noroeste de la República Mexicana.

Jaime Albarrán, del SMN, agregó en el espacio matutino de “A las nueve en Uno” que el ciclón podría impactar entre las regiones de San Juanico y La Bocana a más tardar durante la madrugada del martes 29 de septiembre.

¿A qué hora impactaría Polo en México este lunes?

El huracán Polo tocaría tierra por primera vez en el municipio de Comundú, Baja California Sur, entre las 16:00 y 18:00 horas de este lunes, según dijo Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en la Conferencia Matutina de este lunes.

“Hacemos un llamado para que, en las localidades del municipio de Comundú, principalmente en el norte, en La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comundú, La Laguna y Ciudad Insurgentes se mantengan atentos a las recomendaciones de Protección Civil“, señaló Velázquez.

Y recomendó a los pobladores de dichas regiones a permanecer en sus domicilios o en refugios temporales a partir de las 14:00 horas de este lunes.

Cabe destacar que se detendrá la movilidad en los municipios de Comundú, Mulejé y Loreto a partir de las 14:00 horas, mientras que en La Paz y Los Cabos se hace un llamado a estar al pendiente de cualquier información adicional.

El ciclón tendría su primer impacto en tierras mexicanas como categoría 2 o categoría 3 y su segundo impacto ocurriría el martes 29 de septiembre en la costa centro de Sonora, aunque no se precisó a qué hora podría ser esto.

¿Qué pasa cuando un huracán toca tierra?

Un huracán toca tierra cuando el ojo del ciclón toca la primera línea de costa, según el portal estadounidense CNN.

El centro del huracán es el lugar más tranquilo, con vientos significativamente más suaves que el resto del ciclón rodeado de actividad de tormentas eléctricas y fuertes vientos, de acuerdo con los expertos.

Por lo tanto, cuando el centro del huracán toca tierra, la zona por la que pasa se transforma en un lugar de relativa calma, pero con un aire tan cálido y húmedo que se vuelve incómodo para los habitantes de la región.

Cuando un huracán toca tierra, los vientos comienzan a disminuir y el cielo empieza a brillar; la lluvia termina abruptamente y las nubes se rompen y se ve el cielo azul, mientras que la marejada ciclónica alcanza el punto más interior (de la costa), de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

“Las olas salvajes chocan contra cualquier cosa que esté al alcance de la marea. Pronto los vientos se calman, pero el aire es incómodamente cálido y húmedo. Mirando hacia arriba se pueden ver enormes muros de nubes a cada lado, de color blanco brillante a la luz del sol”, remata la NOAA.

¿Qué pasa antes de que un huracán toque tierra?

Doce horas antes de tocar tierra, se presentan lluvias frecuentes y los vientos ya alcanzan la fuerza de un huracán, según los expertos de la NOAA.

“Pequeños objetos sueltos están volando por el aire y las ramas son arrancadas de los árboles. El mar avanza con cada ola de tormenta que cae a tierra y la superficie se cubre de rayas blancas y parches de espuma”, indica la agencia estadounidense.

Seis horas antes de la llegada a tierra del huracán, las lluvias ya no cesan y los vientos soplan a una intensidad mayor, con una marejada ciclónica que avanzó por encima de la marca de marea alta, de acuerdo con los especialistas.

“Es imposible permanecer de pie en el exterior sin sujetarse, y los objetos pesados como cocos y láminas de madera contrachapada se convierten en misiles aéreos”, advierte la agencia.

Una hora antes de que el huracán toque tierra, las lluvias son más fuertes todavía, se convierten en precipitaciones torrenciales.

“Las zonas bajas del interior (de la costa) se inundan por la lluvia (…). El mar es blanco con espuma y rayas. La marejada ciclónica ha cubierto las carreteras costeras y las olas de 5 metros se estrellan contra los edificios cercanos a la orilla”, señala la NOAA.

¿Qué pasa después de que un huracán toca tierra?

Una hora después de que el ciclón toca tierra, los vientos comienzan a aumentar poco a poco, según la NOAA. Por otro lado, las nubes negras, los vientos y las lluvias que afectaban al lugar antes de tocar tierra aumentan poco a poco.

“La marejada ciclónica comienza una lenta retirada, pero las monstruosas olas continúan chocando contra la orilla (…). Los objetos pesados que se han desprendido por el frente de la tormenta son arrojados alrededor”, agrega la NOAA.

Seis horas después de tocar tierra, se continúan produciendo inundaciones por el agua de lluvia, pero los vientos disminuyen y la marejada ciclónica sigue su retroceso, de acuerdo con los expertos.

Al respecto, la NOAA señala: “La marejada ciclónica retrocede y arrastra los escombros al mar o varando los objetos transportados por el mar bien tierra adentro. Todavía es imposible salir al exterior”.

Doce horas después, la velocidad de los vientos se reducen aún más, alcanzando la fuerza de una tormenta tropical, según la NOAA.

“La lluvia ahora viene en chubascos y los vientos comienzan a disminuir después de cada chubasco (…). El nivel del mar regresa a la marca de marea alta”, remata la agencia estadounidense.

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