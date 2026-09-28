Tom Cruise quedó fascinado con Iñárritu en “Digger”: “Nunca había leído algo así”

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, juntos en “Digger” | Foto: Warner Bros.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu compartieron detalles sobre “Digger”, película protagonizada por el actor de Hollywood y dirigida por el cineasta mexicano, durante una sesión de preguntas y respuestas realizada este sábado como parte de la promoción del filme, un día después de la alfombra naranja que ambos encabezaron en la Ciudad de México.

La cinta llegará a los cines este 1 de octubre y cuenta con las actuaciones de Sandra Hüller, John Goodman y Jesse Plemons, entre otros; además, la escritora mexicana Sabina Berman figura entre los guionistas de la cinta.

Tom Cruise elogia a Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise destacó en tierras mexicanas que, desde que recibió el guion, supo que estaba frente a un personaje completamente distinto a los que había interpretado anteriormente.

“Nunca había visto algo así. Es una invención extraordinaria, una estructura para contar la historia y darle vida a un personaje que nunca había interpretado”. Tom Cruise

El protagonista de “Digger” explicó que uno de sus principales retos fue encontrar la manera de construir la voz y el ritmo de su personaje, Gabriel, pues no se trataba solamente de interpretar un acento.

“Tienes que encontrar un acento que le dé al personaje su vida, su drama y su ritmo. Eso hace que sea interesante para mí interpretarlo”, comentó Cruise, quien también resaltó la oportunidad de reunir distintas habilidades actorales para darle profundidad al personaje.

“Digger” nace a raíz de una de las obras maestras de Iñárritu

Alejandro González Iñárritu explicó que la historia comenzó a tomar forma cuando, durante el rodaje de “El Renacido” (2015), experimentó de primera mano los efectos de los cambios en el clima.

Recordó que una diferencia de apenas un grado de temperatura podía transformar por completo las condiciones de una locación preparada para tener hielo y nieve. “Un solo grado hace que sea hielo o agua”, afirmó el director.

A partir de aquella experiencia, el cineasta comenzó a investigar junto con su colaboradora Sabina Berman sobre lo que ocurría en el Ártico y el derretimiento de los polos. También observó cómo las posibilidades de abrir nuevas rutas marítimas eran vistas por algunas industrias como oportunidades comerciales.

“Ver que este hielo riquísimo es una oportunidad de negocio y empezaban ya esa narrativa, no viendo la realidad con un interés únicamente”. Alejandro González Iñárritu

El también director de “Amores Perros” aseguró que encontró ahí la semilla para construir a un personaje que se enfrenta a las señales de una realidad que prefiere negar.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu reparten elogios

El actor de “Top Gun” y “Misión Imposible” elogió el trabajo visual y artístico realizado por Alejandro González Iñárritu, destacando que cada escenario estaba repleto de detalles y elementos prácticos que ayudaban a construir el universo de la película.

“En cada set, los detalles, las capas, todo es práctico. Es todo real”, comentó, antes de reconocer el trabajo del equipo artístico mexicano que participó en la producción.

González Iñárritu respondió hablando de la entrega de Tom Cruise durante el rodaje y aseguró que trabajar con él fue una experiencia extraordinaria; y destacó una escena de casi 10 minutos en la que el actor desarrolla un monólogo.

“La precisión del lenguaje, de la entonación, del subtexto, de parar el momento, lo que hace con sus manos, lo que hace con sus pies”. Alejandro González Iñárritu

Para Iñárritu, aquella secuencia fue el resultado de meses de preparación y trabajo conjunto. “Muchas veces trabajas mucho para lograr algo, pero las cosas no suceden necesariamente perfectas. Esta escena fue así como un regalo que nos ganamos con mucho trabajo”, afirmó.

Y comparó a Cruise con un músico que está al frente de una orquesta para conducir el ritmo y la precisión de cada momento.

“Digger” la película en la que la realidad supera a la ficción

Alejandro González Iñárritu también reveló que, conforme desarrollaban la película, la realidad comenzó a superar la ficción que habían imaginado. Cuando empezaron a escribir el guion, muchos de los acontecimientos relacionados con el cambio climático parecían pertenecer a una posible cinta de desastre, pero años después comenzaron a formar parte de la realidad cotidiana.

“La realidad empezó a rebasarnos. No había forma, por más que tirábamos la imaginación, de contar una historia donde la realidad se está moviendo más rápido que cualquier ficción que podríamos contar”, señaló.

El mexicano reconoció que llegó a sentir que estaban haciendo “un documental del futuro”, hasta que encontró una nueva manera de abordar la historia: no como un comentario político, sino como una reflexión sobre la humanidad.

“La única forma de contar esta historia era hacer una observación de la especie humana”, explicó. Así, “Digger” busca que el espectador se reconozca en los personajes y reflexione sobre el rumbo de la sociedad, sin ofrecer necesariamente respuestas.

Al cierre del encuentro, Tom Cruise invitó al público a acercarse a la película desde su propia perspectiva y destacó la importancia de generar conversaciones a partir del cine.

“Esa es la belleza de ir al cine juntos. Me encanta ver cómo las personas tienen estas conversaciones, cómo nos reunimos desde todos los ámbitos de la vida”. Tom Cruise

Con esta charla, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu continuaron la promoción de “Digger” en México, luego de la alfombra naranja realizada un día antes. La película, que aborda una historia de supervivencia, poder, humanidad y las consecuencias de un mundo en transformación, llegará a las salas cinematográficas del país el 1 de octubre.

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