SpaceX logra poner en órbita por primera vez al megacohete Starship y despliega 26 satélites

SpaceX logra poner en órbita al megacohete Starship Foto: AFP

El megacohete Starship de SpaceX alcanzó por primera vez la órbita terrestre y desplegó 26 satélites Starlink durante un vuelo de prueba que concluyó con su amerizaje en el océano Pacífico la mañana de este 28 de septiembre.

El lanzamiento fue un avance para el proyecto de Elon Musk, aunque la misión terminó antes de lo previsto debido a problemas técnicos.

El cohete, de más de 120 metros de altura, despegó la madrugada del lunes desde las instalaciones de SpaceX en Texas, Estados Unidos, el objetivo era alcanzar la órbita y permanecer alrededor de 10 horas en el espacio.

Tras la separación de sus dos etapas, el propulsor Super Heavy regresó a la Tierra y amerizó en aguas cercanas a la costa de Texas. Mientras tanto, la nave Starship continuó su trayectoria hasta alcanzar la órbita, pese a que algunos problemas en sus motores generaron dudas durante el vuelo.

“Starship está en órbita”, anunció un integrante del equipo de lanzamiento durante la transmisión en vivo de SpaceX, el anuncio provocó vítores entre los trabajadores que seguían la prueba.

Starship is reentering the atmosphere pic.twitter.com/fvWq4NwD23 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Starship despliega 26 satélites Starlink

Foto: AFP

Minutos después de alcanzar la órbita, la nave comenzó a desplegar 26 satélites Starlink de nueva generación, que se incorporarán a la constelación de internet satelital de SpaceX.

Este sistema es una de las principales fuentes de ingresos de la compañía, que busca ampliar su cobertura y capacidad de conexión mediante el lanzamiento de nuevos satélites.

Foto: AFP

Sin embargo, la misión tuvo que acortarse después de aproximadamente tres horas de vuelo, los ingenieros decidieron iniciar el regreso de Starship a la Tierra, por lo que la nave no cumplió el plan original de permanecer cerca de 10 horas en el espacio.

Go for orbit! Starship will soon perform a burn with a single Raptor engine to enter an ~275 km orbit of Earth pic.twitter.com/HQxgQYc4eZ — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

La transmisión mostró a la nave descendiendo en posición vertical a través de la atmósfera, durante la maniobra, sus motores volvieron a encenderse para reducir la velocidad antes del contacto con el océano Pacífico.

Starship logró amerizar en posición vertical, pero posteriormente se inclinó y quedó envuelta en una gran explosión. El objetivo de SpaceX es que el vehículo sea completamente reutilizable, con un sistema que permita recuperar tanto el propulsor como la nave espacial para realizar nuevos vuelos.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Los desafíos que enfrentó el megacohete de SpaceX

SpaceX comenzó a realizar vuelos de prueba de Starship en su configuración completa en 2023, desde entonces, la empresa ha introducido diversas modificaciones a partir de los resultados de sus ensayos.

Pese al avance que representa alcanzar la órbita y desplegar satélites, todavía existen desafíos técnicos antes de que el vehículo pueda cumplir los objetivos de la compañía.

Payload deploy complete. All 26 @Starlink V3 satellites are in orbit pic.twitter.com/foUrHHvxcc — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Uno de los principales es demostrar que Starship puede reabastecerse de combustible en el espacio, una capacidad necesaria para realizar misiones de larga distancia. El proyecto también es importante para la NASA, que contempla utilizar una versión modificada de la nave para llevar astronautas estadounidenses de regreso a la superficie de la Luna.

Kathleen Curlee, analista sénior del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, declaró a la agencia AFP que la prueba representó un avance, aunque no cumplió todos los objetivos establecidos.

La especialista señaló que alcanzar la órbita fue un logro, pero recordó que la misión no completó las 10 horas de vuelo previstas y presentó problemas con los motores.

Starship no completó el recorrido previsto

El plan original contemplaba que la nave realizara seis vueltas alrededor de la Tierra antes de amerizar en el océano Pacífico. Finalmente, solo completó dos recorridos antes de que SpaceX decidiera adelantar su regreso.

Por su parte, el propulsor Super Heavy amerizó en aguas cercanas a Texas, en esta ocasión, la compañía no intentó recuperarlo mediante los brazos mecánicos de la plataforma de lanzamiento, conocidos como “palillos chinos”.

SpaceX ya había demostrado anteriormente que podía atrapar el propulsor con este sistema, diseñado para facilitar la recuperación y reutilización del cohete.

El desarrollo de Starship enfrentó diversos retrasos y pruebas fallidas, aun así, la empresa mantiene sus planes de utilizarlo para futuras misiones a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Mientras continúa el desarrollo del megacohete, SpaceX mantiene sus operaciones con los Falcon, vehículos parcialmente reutilizables que le han permitido consolidar su presencia en el mercado de lanzamientos espaciales.

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