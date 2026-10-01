¡Atención! Becas Bienestar extienden plazo de registro

Se extiende registro para Becas Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades federales dieron a conocer que el plazo de registro a las Becas Bienestar se extendió en todos los estados de México. Esto debido a que la plataforma digital oficial en la que se debe hacer el trámite recibió mantenimiento el pasado miércoles 30 de septiembre de 2026.

Se extiende el plazo de registro a las Becas Bienestar

El titular de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que el plazo de registro a las Becas Bienestar tendrá una extensión de tiempo.

De esta manera, las y los estudiantes interesados en obtener alguno de los apoyos económicos federales podrá registrarse hasta este jueves 1 de octubre de 2026, justo hasta las 23:59 horas.

¿Por qué se extiende el plazo de registro?

El coordinador nacional explicó este pasado miércoles 30 de septiembre que estaban recibiendo tres veces más solicitudes de lo habitual en la plataforma digital oficial de Becas Bienestar, lo que generó intermitencias en el servicio.

La dependencia federal tomó la decisión de darle mantenimiento a la plataforma, de las 13:30 a las 17:00 horas, asegurando que era para garantizar “su correcto funcionamiento”.

“Anuncio importante para las y los estudiantes de educación media superior y superior, especialmente para quienes están haciendo su solicitud a la Beca Benito Juárez y a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Hoy estamos recibiendo más solicitudes de lo habitual en la plataforma y esto ha generado una intermitencia. Para brindar un mejor servicio, la plataforma estará en mantenimiento desde este momento y hasta las 5 de la tarde“, indicó también en un video que compartió en sus redes sociales.

Para garantizar que todos puedan realizar su trámite, anunció que se ampliaría el periodo de registro hasta el jueves 1 de octubre.

“Para las dos becas, para la Benito Juárez y para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Si tu solicitud es para Gertrudis Boca Negra, ahí no tienes nada que preocuparte porque ésta cierra hasta el día 9 de octubre“, finalizó.

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