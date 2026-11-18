PlayStation presenta fallas Foto: Pexels

Los servicios de PlayStation Network presentaron fallas durante la tarde de este 18 de noviembre, reportan diversos usuarios de países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, unas horas antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI).

De acuerdo con el sitio Downdetector.com, miles de informes sobre problemas han sido reportados, ciudades como Los Ángeles o Nueva York están entre las más afectadas y uno de los principales problemas es el inicio de sesión al servicio.

Foto: Downdetector

Cabe señalar que PlayStation Network es un servicio en línea de Sony que permite a la propia consola conectarse a internet para jugar online, poder realizar compras y descargas de videojuegos digitales.

Al momento en México no se han presentado reportes sobre interrupciones en los servicios de PlayStation Network, pero sí comienza a haber informes sobre problemas en la descarga de actualizaciones.

Necesitas actualización de PlayStation para GTA VI

PlayStation, a través de sus redes sociales, dio a conocer que era necesario que sus usuarios descargaran una actualización para poder jugar la nueva entrega de GTA.

“Sony Interactive ha lanzado una actualización del software del sistema de PS5 que es necesaria para jugar a Grand Theft Auto VI. Los jugadores deben descargar esta actualización antes de la medianoche del 19 de noviembre para estar listos para jugar el día del lanzamiento, el 19 de noviembre”, se lee en la publicación.

Asimismo, recordar que GTA VI está disponible para su descarga desde el 10 de noviembre, pero el usuario podrá jugarlo a partir del 19 del mismo mes.

“¿Ya has preordenado y precargado Grand Theft Auto VI? Para verificar el progreso de tu descarga, presiona el botón PS en tu control y selecciona [Descargas/Subidas] desde el centro de control”, menciona también la cuenta de soporte de PS.

Por su parte, la página de estado de Sony no ha reportado ninguna falla y menciona que todos los servicios se encuentran funcionando con normalidad.

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