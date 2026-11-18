Precio del GTA VI Foto: Shutterstock

Grand Theft Auto VI (GTA VI) llega este 19 de noviembre a las consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque la pre-orden de este videojuego comenzó desde hace unos meses atrás.

Es por esto que aquí en Unotv.com te diremos cuál es el costo del juego y si existe el riesgo de que se pueda agotar su versión digital.

¿Cuánto cuesta GTA VI?

Rockstar Games dio a conocer desde el 24 de junio de 2026 que comenzaba la preorden del juego con un precio de 79.99 dólares para su edición estándar, mientras que la Ultimate Edition costará 99.99 dólares.

Por su parte, en México están disponibles en la tienda de tu respectiva consola, con el precio de:

Edición estándar : mil 499 pesos

: Ultimate Edition: mil 879 pesos

Para la versión estándar se incluye la experiencia para un solo jugador, ambientada en Vice City y protagonizada por Jason y Lucia.

Por su parte, la Ultimate Edition contará con colecciones exclusivas de vehículos, armas, ropa y actividades adicionales para la historia de ambos personajes.

Las preventas realizadas antes del 20 de noviembre de 2026 incluirán el Vintage Vice City Pack, al menos eso informó Take-Two Interactive.

¿Se puede agotar la versión digital de GTA VI?

Los videojuegos digitales, a diferencia de las versiones físicas, no dependen de un inventario, por lo que no se pueden agotar, así que los usuarios que adquieran un ejemplar del videojuego en este formato puede descargarlo en su biblioteca y jugarlo cuando lo requiera.

Pero esto no significa que estará disponible de manera ilimitada, pues existen múltiples razones para que la plataforma deje de comercializar un título, incluyendo cuestiones técnicas, licencias o decisiones comerciales.

Aunque, Rockstar Games no ha anunciado que exista un límite de unidades para las compras digitales de GTA VI.

¿Cuándo se podrá descargar GTA VI?

Las descargas de GTA VI están disponibles desde el 10 de noviembre, pero será a partir de este 19 de noviembre que los usuarios podrán jugarlo.

Grand Theft Auto VI podrá adquirirse en las plataformas de PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y distribuidores autorizados de todo el mundo.

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