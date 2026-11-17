FEMA lanzó una señal de prueba este martes. Foto: AFP

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizó este martes una prueba nacional de alerta en Estados Unidos que interrumpió las transmisiones de radio y televisión durante aproximadamente un minuto.

La prueba del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) permitió poner a prueba los mecanismos utilizados para avisar a la población sobre situaciones de peligro. Aunque se trató de una alerta nacional, las autoridades aclararon que no existía una emergencia real y que los ciudadanos no debían tomar ninguna medida especial.

#AHORA EE.UU: El FEMA realizó el simulacro nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia en radios y televisores de todo el país. pic.twitter.com/cDHYAMUujS — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) November 17, 2026

Así se vivió la alerta de FEMA en Estados Unidos

Durante el ejercicio, la programación habitual de radio y televisión fue interrumpida para transmitir un mensaje de prueba, acompañado de los tonos característicos del sistema de emergencias.

El aviso estuvo dirigido a la audiencia de canales de televisión, estaciones de radio y servicios de cable y satélite. La señal de prueba estaba diseñada para durar cerca de un minuto, tras lo cual debía reanudarse la programación habitual.

Me destruye que las alertas de estados unidos si son como los terrores analógicos



Yo pensaba que era una estética asi medio inventada kjj pic.twitter.com/f4YOTyZgZZ — ElBuni (@therealbuni) November 17, 2026

El mensaje difundido informó que se trataba de una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias emitida por FEMA y que la población no necesitaba actuar.

Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias, emitida por FEMA. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción del público.

De acuerdo con FEMA, el mensaje podía escucharse en inglés, español o ambos idiomas, dependiendo de la estación. En televisión, su presentación visual también podía variar según el proveedor. publicnow.com+1.

🚨🇺🇸 BREAKING: Emergency broadcasts are ringing out across America as FEMA activates a nationwide test of the Emergency Alert System.

Why now? Is something big coming, or is this just a routine preparedness test? Either way, people are paying attention. pic.twitter.com/MKiCjWC5CQ — McKensit II (@McKensitII) November 17, 2026

¿Por qué no sonaron los celulares durante la alerta de FEMA?

Una de las principales diferencias con ejercicios anteriores fue que los teléfonos celulares no formaron parte de la prueba nacional de 2026.

FEMA explicó que, en esta ocasión, el objetivo era revisar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencias utilizado por emisoras de radio y canales de televisión.

Esto significa que los usuarios de teléfonos móviles no tenían que esperar una notificación, vibración o sonido de emergencia como parte del ejercicio.

La situación fue distinta el 4 de octubre de 2023, cuando Estados Unidos también probó el sistema de alertas inalámbricas, conocido como WEA, que permite enviar avisos directamente a dispositivos móviles compatibles.

Para 2026, las autoridades concentraron la evaluación en los medios tradicionales de transmisión.

¿Apagón masivo? Videos muestran como se vivió la alerta en televisoras de Estados Unidos.

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