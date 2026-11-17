SCJN frena doble pago del IMSS. Foto: Cuartoscuro/Getty

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un grupo específico de trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede recibir simultáneamente una pensión por jubilación contractual y otra de vejez.

La resolución, contenida en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024, establece que la jubilación prevista en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del contrato colectivo de trabajo ya incorpora los beneficios de la pensión de vejez.

Sin embargo, el fallo no representa una eliminación generalizada de pensiones ni afecta a todos los jubilados del país. Su alcance se limita a determinados trabajadores del propio IMSS.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la doble pensión?

La Segunda Sala de la SCJN concluyó que los trabajadores del IMSS jubilados conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, establecido en el contrato colectivo entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), no pueden cobrar adicionalmente una pensión de vejez.

De acuerdo con el criterio de la Corte, la jubilación contractual ya contempla la pensión de vejez, además de ayudas asistenciales y asignaciones familiares.

Por esta razón, el IMSS, en su carácter de patrón, debe cubrir la diferencia necesaria para alcanzar el monto de la jubilación contractual, pero no pagar ambas prestaciones de manera independiente.

¿A qué trabajadores afecta el fallo del IMSS?

La resolución aplica exclusivamente a trabajadores y jubilados del IMSS que se encuentran bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones previsto en el contrato colectivo de trabajo del Instituto.

Por lo tanto, el fallo:

No afecta a pensionados de empresas privadas.

No modifica las pensiones de trabajadores del sector público ajenos al IMSS.

No elimina derechos adquiridos de otros pensionados.

No cambia las condiciones de jubilación de la mayoría de los asegurados del país.

La SCJN precisó que el asunto se relaciona con la acumulación de prestaciones dentro del propio Instituto.

¿Qué pasa con los pensionados de las Leyes 73 y 97?

Los trabajadores pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley del Seguro Social de 1997 continuarán sujetos a las disposiciones de sus respectivos regímenes.

En consecuencia, la resolución:

No modifica los requisitos para pensionarse.

No reduce los montos de las pensiones.

No cancela beneficios previamente otorgados.

No altera las pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez contempladas en dichas leyes.

Es importante distinguir entre los trabajadores del IMSS que cuentan con una jubilación contractual y el resto de los asegurados, pues el fallo no establece un cambio general para todos los pensionados.

SCJN busca evitar el pago duplicado de prestaciones

La resolución fue aprobada por unanimidad de los ministros presentes y tuvo como ponente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Según el criterio de la Segunda Sala, negar el pago simultáneo de ambas prestaciones no vulnera el derecho a la seguridad social, debido a que la jubilación por años de servicio ya contempla beneficios económicos que incluyen la pensión de vejez y otras prestaciones complementarias.

La Corte consideró que permitir el cobro íntegro de ambas pensiones implicaría una duplicidad de pagos. Por ello, determinó que el IMSS debe cumplir con las obligaciones establecidas en el régimen contractual, sin cubrir dos veces prestaciones que ya están integradas en la jubilación.

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