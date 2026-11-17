Así se ve la basura espacial de SpaceX en Playa Bagdad | Foto: X (@PROFEPA_Mx)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró este martes que SpaceX deberá hacerse responsable de la basura espacial encontrada en Playa Bagdad, Tamaulipas, tas la decimoquinta prueba de vuelo del cohete Starship.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se ha encargado de la recolección de residuos junto a Conibio Global, cuyo presidente Jesús Elías Ibarra aseguró a Unotv.com que seguirán con la recuperación a pesar del alto oleaje en la zona para evitar mayor contaminación ambiental.

Hasta el momento, la empresa espacial dirigida por Elon Musk no respondió a los señalamientos de la Profepa, tampoco ha emitido declaraciones sobre la basura espacial en territorio mexicano.

Los restos espaciales llegaron a territorio mexicano después de que SpaceX hiciera explotar la segunda etapa del cohete Starship en el Golfo de México, a pesar de que el objetivo de la misión era recuperar tanto la nave como el propulsor en tierra.

SpaceX debe hacerse responsable de basura espacial: Profepa

La Profepa aseguró este martes en redes sociales que sus inspectores se encuentran en Playa Bagdad para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas alrededor de las 07:30 horas (tiempo local).

Asimismo, aseguró que SpaceX deberá hacerse responsable de los residuos que llegaron hasta territorio mexicano casi cuatro días después del despegue de Starship en la Starbase de Texas, Estados Unidos (EE.UU.).

“La CONANP y Conibio han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados por la PROFEPA, y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos”. Profepa

La Profepa también aseguró que, en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR), ha estado presente en la zona y ha mantenido vigilancia desde que se llevó a cabo la explosión sobre el Golfo de México el pasado viernes 13 de noviembre.

Finalmente, la procuraduría exhortó a la población a no manipular los materiales y reportar cualquier hallazgo a los siguientes canales:

Lada nacional: 800-PROFEPA

Ofinica de Representación en Tamaulipas: 834-312-8663

Correo electrónico: denuncias@profepa.gob.mx

Conibio da detalles de basura espacial encontrada en Playa Bagdad

El equipo técnico de CONIBIO Global, recorrió el punto crítico de Playa Bagdad este martes, con el objetivo de encontrar fragmentos del propulsor, a pesar de que el acceso a la zona es limitado por la marea alta y fuertes ráfagas de viento.

Jesús Elías Ibarra confirmó a Unotv.com que se detectaron miles de fragmentos de basura espacial, que podrían pertenecer al propulsor del cohete Starship, aunque falta la confirmación de su origen.

“Son fragmentos muy grandes. La mayoría son plásticos con la capacidad de soportar temperaturas muy altas, algunas necesitan adherencia, lo que permite que sea el recubrimiento interno. Creemos que forma parte del sistema eléctrico del propulsor“, dijo.

Comienza a surgir basura espacial de SpaceX en Tamaulipas | Fotos: CONIBIO Global

Aunque la segunda etapa del propulsor de Starship explotó y cayó el pasado 13 de noviembre, a un kilómetro de la limitante entre México y Estados Unidos del Golfo de México, las fuertes rachas de viento provocaron que los restos fueran arrastrados hasta las costas tamaulipecas, según lamentó Ibarra.

Hasta el momento, Conibio Global estima que se han encontrado al menos mil 500 piezas de basura espacial con diferentes tamaños, incluyendo fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX, según dio a conocer en redes sociales.

Los técnicos de la organización permanecerán evaluando la zona y recolectando los fragmentos que es posible retirar para entregarlos a las autoridades, según informó este martes.

De esta manera, Conibio Global permite recolectar evidencia que le permita al Gobierno de México interponer una denuncia a SpaceX, así como retirar los objetos que podrían dañar a la fauna de la zona.

¿Cómo fue el lanzamiento 15 de Starship, de SpaceX?

El cohete Starship de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes 13 de noviembre a las 16:47 horas (tiempo del Centro de México) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad del empresario Elon Musk.

El objetivo era recuperar la nave y el propulsor en tierra, pero la segunda etapa del cohete explotó y el propulsor cayó en el Golfo de México.

La misión de SpaceX no terminó sino hasta el sábado 14 de noviembre, cuando realizó la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, tras una caída controlada, se deslizó suavemente entre los “brazos mecánicos de palillos” sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

La agencia AFP destacó que esta recuperación marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables.

“Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes”. AFP

Por su parte, Dan Huot, portavoz de SpaceX, celebró: “Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia“

Una multitud reunida en la playa del Golfo de México cerca de Starbase estalló en vítores de júbilo cuando la nave fue visible, con el éxito soft rock de 1977 “Baby Come Back” como banda sonora del angustioso descenso final en la transmisión oficial de SpaceX.

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