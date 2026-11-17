Ciberataque afecta Ikea, BBC, HSBC, Apple y más. Foto: Shutterstock

Cerca de 200 sitios web de empresas y medios internacionales, entre ellos BBC, CNN, IKEA, Zoom, Air France-KLM y el banco HSBC en Emiratos Árabes Unidos fueron afectados por un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, informó la prensa especializada.

El ataque tuvo como objetivo alrededor de 178 páginas web, entre la información que los delincuentes buscaban obtener estaban números de tarjetas de crédito y datos relacionados con criptomonedas.

El investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, también destacó que entre los afectados estuvieron usuarios de iPhone y iPad.

De acuerdo con Cyber News, los hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital que utilizan grandes compañías para personalizar la experiencia de sus usuarios en internet.

¿Qué sitios web fueron afectados por el ciberataque?

Helme, publicó en su blog una lista de algunas de las páginas afectadas por el ataque.

BBC

CNN

Zoom

Salesforce

GitLab

IKEA

HSBC de Emiratos Árabes Unidos

Equifax

Air France-KLM

Ledger

Peacock

Helme señaló que las billeteras de criptomonedas de los atacantes habían recibido alrededor de 7 mil 40 dólares durante un periodo aproximado de nueve horas, el 16 de noviembre.

¿Qué es Optimizely y para qué lo usan las empresas?

Optimizely es una empresa de tecnología que ofrece herramientas para que otras compañías administren, prueben y personalicen sus sitios web.

Sus plataformas permiten a las empresas modificar elementos de sus páginas, probar distintas versiones y adaptar lo que ven los usuarios cuando navegan por internet.

Los atacantes aprovecharon la herramienta para introducir el código JavaScript malicioso.

¿Qué se sabe sobre el código malicioso?

Según el investigador, la mayoría del código malicioso ya había sido retirada de los sitios afectados.

Por su parte, Optimizely informó que identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos de sus clientes de Web Experimentation.

En un comunicado publicado en X, la compañía aseguró que la ruta vulnerable fue bloqueada, el código inyectado fue eliminado y los clientes afectados fueron contactados directamente.

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