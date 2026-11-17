Caída de Apple. Foto: Shutterstock

Apple reportó este martes 17 de noviembre interrupciones en varios de sus servicios, entre ellos iCloud, AppleCare, Apple Business y herramientas utilizadas por instituciones educativas.

De acuerdo con la página oficial de Estado del sistema de Apple, las fallas comenzaron alrededor de las 10:45 de la mañana y afectaron a distintos servicios de la compañía.

Entre los problemas reportados se encontraban dificultades para iniciar sesión en las cuentas de iCloud, fallas de rendimiento en las aplicaciones web de iCloud y problemas en Apple Business, Apple School Manager y Schoolwork.

También se reportaron interrupciones en la compra de AppleCare directamente desde los dispositivos, servicio que aparecía como afectado para todos los usuarios.

La App Store y el Programa de compra por volumen también presentaron problemas durante el día, aunque ambos servicios ya aparecían como restablecidos en el reporte de Apple.

La compañía también había registrado una interrupción en Apple Music durante las primeras horas.

De acuerdo con reportes de Downdetector los servicios de Apple en México también tuvieron intermitencias, señaladas por usuarios de Monterrey, Guadalajara, CDMX y Mexicali.

¿Qué provocó las fallas en los servicios de Apple?

Las interrupciones estuvieron relacionadas con una actualización interna que provocó problemas en varios de sus sistemas.

“Muchos de nuestros sistemas ya han vuelto a funcionar después de que una actualización interna provocara algunas interrupciones esta mañana”, declaróla empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

Apple agregó que trabajaba para restablecer los servicios que todavía presentaban problemas lo antes posible.

En su página de estado, la empresa detalló que algunas interrupciones afectaban a todos los usuarios, mientras que otras alcanzaban únicamente a una parte de ellos.

Los usuarios pueden consultar las actualizaciones sobre el funcionamiento de las plataformas en la página oficial de Estado del sistema de Apple.

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