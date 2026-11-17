Aeroméxico opera sin afectaciones. Foto: Cuartoscuro

Tras las complicaciones e incidencias registradas en el sector aéreo de Estados Unidos y su repercusión en vuelos de México hacia ese destino, el pasado viernes, Aeroméxico confirmó que sus operaciones se mantienen estables y sin impacto para los pasajeros.

A pregunta de Uno TV, Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas de la aerolínea, señaló que la red de rutas y conexiones opera con absoluta normalidad, permitiendo a la compañía cumplir de manera continua con los itinerarios de sus clientes.

“Referente a nuestra operación, nuestras operaciones están regulares, sin un impacto, entonces seguimos ofreciendo nuestras operaciones a nuestros clientes y somos orgullosos de ser y haber sido la aerolínea más puntual del mundo, entonces con esto seguimos nuestro compromiso”. Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas de Aeroméxico

Así lo dijo durante una conferencia de prensa este martes, donde se presentó la nueva ruta México – Montego Bay, Jamaica que comenzará a operar en marzo de 2027.

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