Habrá pagos de pensiones. Foto: Cuartoscuro

El cierre de año representa una etapa importante para las personas pensionadas del ISSSTE, quienes esperan recibir sus recursos correspondientes a su jubilación. Como cada año, el instituto contempla un calendario para cumplir con estos pagos y permitir que sus beneficiarios organicen sus gastos de fin de año. En Unotv.com te damos los detalles para que no se te pasen las fechas de tu pago.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de diciembre 2026?

A diferencia de otras instituciones, el ISSSTE adelanta el pago de las pensiones para que sus beneficiarios reciban el dinero antes de iniciar el mes al que corresponde la mensualidad.

Para el cierre de 2026, el calendario establece que el depósito de diciembre se realizará el viernes 27 de noviembre.

Estas son las últimas fechas de pago contempladas para el cierre del año:

Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre.

primera quincena de noviembre. Pensión de diciembre: viernes 27 de noviembre.

viernes 27 de noviembre. Segunda parte del aguinaldo: viernes 27 de noviembre.

De esta manera, noviembre será un mes importante para los jubilados, pues tendrán programados los depósitos correspondientes a las dos exhibiciones del aguinaldo y el déposito de la mensualidad de diciembre.

¿Cuándo llega la segunda parte del aguinaldo?

El aguinaldo de los pensionados del ISSSTE se contempla en dos exhibiciones. La primera parte está programada para la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se encuentra prevista para el 27 de noviembre, junto con la mensualidad de diciembre.

En cuanto al monto, el aguinaldo puede equivaler hasta a 40 días de la cuota pensionaria, de acuerdo con las condiciones y disposiciones aplicables a cada beneficiario. Por ello, la cantidad que recibirá cada persona dependerá de su pensión y del derecho que tenga reconocido.

Es importante considerar que no todos los pensionados reciben la misma cantidad, por lo que conviene revisar el comprobante de pago y las condiciones de su régimen pensionario.

¿Qué deben hacer los pensionados para recibir el depósito?

Los beneficiarios deben estar atentos a la cuenta bancaria en la que reciben habitualmente su pensión y verificar los movimientos correspondientes a noviembre.

Con el depósito del 27 de noviembre, el instituto cubrirá la mensualidad correspondiente a diciembre y la segunda exhibición del aguinaldo, para cerrar el calendario de pagos de pensiones de 2026.

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