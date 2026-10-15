Cambio de horario en la frontera: ¿tu celular se ajustará automáticamente?

¿Qué hacer para que cambie el horario en tu celular? | Foto: Pexels – IA

México mantiene un horario estándar desde octubre de 2022, cuando se eliminó el cambio de horario, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo, algunas zonas de la frontera norte tienen un horario estacional que concluirá el próximo domingo 1 de noviembre.

Los usuarios de los municipios fronterizos marcados en el DOF tendrán que retrasar sus relojes una hora y el reloj de sus celulares se cambiará automáticamente si tiene correctamente configurado su dispositivo.

¿El reloj de tu celular se actualizará solo? Así puedes asegurarlo

Los teléfonos celulares se actualizan solos siempre y cuando tengan activada la opción de fecha y hora automática, una opción configurable en iOS y Android:

Android

Entra a “Ajustes”

Dirígete a “Adminsitración general”

Selecciona “Fecha y hora”

Activa el botón de “Fecha y hora automática”

Activa el botón de “Zona horaria automática”

Activa el botón de “Zona horaria según ubicación”

Fuente: Uno TV

iOS

Entra en “Configuración”

Accede al apartado de “General”

Ingresa a “Fecha y hora”

Presiona el botón de “Configurar automáticamente”

Fuente: Uno TV

¿En qué municipios fronterizos cambiará el horario?

Los municipios fronterizos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua tendrán que atrasar sus relojes y configurar la hora de sus celulares el primer domingo de noviembre.

Coahuila de Zaragoza Acuña Allende Guerrero Hidalgo Jiménez Morelos Nava Ocampo Piedras Negras Villa Unión Zaragoza

Nuevo León Anáhuac

Tamaulipas Nuevo Laredo Guerrero Mier Miguel Alemán Camargo Gustavo Díaz Ordaz Reynosa Río Bravo Valle Hermoso Matamoros

Chihuahua Coyame del Sotol Ojinaga Mauel Benavides Janos Ascención Juárez Praxedis G. Guerrero Guadalupe



Fuente: DOF

Cabe destacar que el cambio de horario fronterizo en invierno aplicará también para todo el estado de Baja California, incluyendo a los municipios clave de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

¿Por qué ya no cambia el horario en todo México?

El antiguo Horario de Verano fue eliminado mediante la Ley de los Husos Horarios publicada en 2022. Desde entonces, México cuenta con horarios estándar definidos de acuerdo con sus zonas horarias y únicamente conserva un horario estacional para la frontera norte.

La excepción responde a la necesidad de mantener una mayor sincronización horaria con las actividades de las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos.

Así, para 2026, la mayoría de los mexicanos no tendrá que mover sus relojes en noviembre. El ajuste del 1 de noviembre estará limitado a las zonas fronterizas contempladas por la ley.

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