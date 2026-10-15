Huracán “Trudy” rozará las costas del Pacífico mexicano este fin de semana: SMN advierte por rápida intensificación

Trudy amenaza las costas del Pacífico. Foto: Conagua/Getty Images

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la aproximación del huracán Trudy, un fenómeno de gran tamaño cuyos efectos de viento y oleaje podrían afectar a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico oficial,Trudy cobrará fuerza rápidamente en las próximas horas: alcanzará la categoría 2 este jueves y continuará intensificándose hasta llegar a categorías 3 y 4 entre viernes y sábado. Sin embargo, al momento de su mayor acercamiento a la costa mexicana, se prevé que disminuya paulatinamente a categoría 2 o 1.

El centro del #Huracán #Trudy de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 430 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero., y a 685 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

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¿Cuándo y dónde se sentirán los efectos más fuertes?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, detalló que las principales afectaciones en tierra comenzarán desde las primeras horas del sábado:

“A partir del día sábado en la mañana es cuando los radios de viento (…) entre 63 y 119 km/h se van a comenzar a sentir en la costa de Michoacán, iniciando en Lázaro Cárdenas y posteriormente hacia la región de Manzanillo, donde se esperan efectos con característica de huracán en el transcurso de la tarde”, explicó.

El punto de mayor proximidad a territorio nacional ocurrirá el domingo por la tarde, con una trayectoria muy cercana a Playa Pérula, Jalisco, zona que recientemente sufrió el paso del huracán Simón.

Expuso que #Trudy se desplazará paralelo a las costas del #Pacífico mexicano, y el #FrenteFrío número 2 recorrerá el norte del país, y se desplazará por el #GolfoDeMéxico hasta llegar a la #PenínsulaDeYucatán pic.twitter.com/yzcXo6hhbb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

El Niño acelera la fuerza de los ciclones en el Pacífico

El titular del SMN destacó un patrón atípico en la temporada actual: la velocidad con la que los sistemas meteorológicos están ganando fuerza.

“Huracanes con rápida intensificación —como los últimos cuatro en la costa del Pacífico— es algo relacionado con el fenómeno de El Niño y el exceso de energía acumulada en el océano”, advirtió Vázquez Romaña.

El huracán #Trudy, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se ubicó a 460 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, con #Vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h ⤵️ pic.twitter.com/MaDe9AVHgr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Frente frío 2, tormenta Simón y medidas de protección

El panorama meteorológico nacional para los próximos días contempla otros dos sistemas activos:

Frente frío número 2: generará precipitaciones y descenso de temperatura en estados del noreste y la vertiente del Golfo de México.

generará precipitaciones y descenso de temperatura en estados del noreste y la vertiente del Golfo de México. Tormenta tropical Simón: aunque se prevén efectos menores en la península de Baja California, el SMN mantiene el sistema bajo vigilancia.

Ante la amenaza de Trudy, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se han habilitado mil 641 refugios temporales de manera preventiva en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco para atender cualquier emergencia o evacuación.

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