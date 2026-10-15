Suspenden clases en Puebla este viernes 16 de octubre por fuertes lluvias

En Puebla, suspenden clases en varios municipios. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que el 16 de octubre se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos de las sierras Norte, Nororiental y Negra, debido al pronóstico de lluvias.

¿En qué municipios de Puebla se suspenden las clases?

En un comunicado conjunto, la dependencia de Puebla indicó que, de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado, se prevén fuertes lluvias que podrían acompañarse de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. Por lo anterior, las clases serán a distancia en los municipios de:

📢¡Atención! 🌧️🏫La dependencia da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/7qD01xo7ve — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 15, 2026

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

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