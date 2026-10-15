Médico del IMSS denuncia acarreo e intimidaciones durante votación salarial

El doctor Octavio Fernández, integrante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que la consulta sobre el incremento salarial recibió un rechazo mayoritario entre la base trabajadora. Tras la votación, reiteraron su exigencia de cambios en la dirigencia sindical, transparencia en el manejo de las cuotas y mejoras en las condiciones laborales.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en “A las Nueve en Uno”, Fernández afirmó que durante la jornada hubo presuntas irregularidades, entre ellas acarreo, intimidaciones y problemas con los padrones de trabajadores.

El médico sostuvo que en algunos centros de trabajo la votación habría favorecido al “no” en proporciones de cinco a uno y cuatro a uno. También denunció que, en su hospital, estudiantes de enfermería habrían recibido boletas y que algunas personas trabajadoras no aparecían en las listas para votar.

Piden la salida de Rafael Olivos y un congreso extraordinario

Fernández señaló que el movimiento busca la renovación de la dirigencia sindical encabezada por Rafael Olivos y pidió realizar un congreso extraordinario para definir los cambios.

El doctor cuestionó la falta de transparencia en el uso de las cuotas sindicales y aseguró que, en su caso, le descuentan aproximadamente 233 pesos por quincena, equivalentes, según su cálculo, a cerca del 5% de su sueldo.

Desabasto y condiciones laborales, entre las demandas

Además de la disputa sindical, Fernández señaló problemas de desabasto de medicamentos e insumos, así como jornadas extraordinarias y la salida de personal médico calificado hacia el sector privado.

Anuncian nuevas movilizaciones

El médico indicó que el movimiento mantendrá un plantón en Paseo de la Reforma 476, frente a oficinas del IMSS, y otro en la sede sindical de la calle Zamora.

Asimismo, adelantó que prevén una nueva movilización en aproximadamente 15 días.

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