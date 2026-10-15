¿Tus amigos no usan WhatsApp? Ya puedes invitarlos a una llamada gratis y sin límite

Conoce cómo funciona y qué restricciones tiene. Foto: WhatsApp

WhatsApp anunció que, desde este miércoles, los usuarios podrán invitar a personas que no tengan una cuenta en la aplicación a unirse a sus llamadas.

La función estará disponible sin costo y no tendrá límite de tiempo, informó la plataforma a través de un comunicado.

¿Cómo invitar a alguien sin cuenta de WhatsApp a una llamada?

Para utilizar esta función, quienes tengan una cuenta deben entrar a la pestaña Llamadas de WhatsApp, seleccionar el ícono “+” y crear un enlace. Después, pueden compartirlo con las personas que quieran invitar, ya sean compañeros de trabajo, de clase o tutores.

Quienes reciban la invitación podrán abrir el enlace desde el navegador de su computadora, escribir su nombre y esperar a que el organizador les permita entrar. La herramienta funciona tanto para llamadas individuales como grupales, con un máximo de 32 participantes.

Solo los usuarios con una cuenta de WhatsApp pueden crear los enlaces de llamada.

¿Qué pueden hacer los invitados durante una llamada?

Las personas que se conecten sin una cuenta de WhatsApp tendrán acceso a funciones esenciales para participar en la conversación. Entre ellas están compartir la pantalla de su computadora para revisar materiales o colaborar en un proyecto, reaccionar con emojis y levantar la mano para pedir la palabra.

Las llamadas de invitados también mantienen el cifrado de extremo a extremo, de acuerdo con la compañía, y no tienen un límite de duración. Con esta función, WhatsApp busca facilitar la comunicación con personas que utilizan otras aplicaciones o que no tienen una cuenta en la plataforma.

¿Qué restricciones tienen las llamadas para invitados?

Aunque pueden participar en llamadas individuales y grupales, los invitados tienen algunas limitaciones. Para empezar, deben recibir la aprobación del organizador antes de entrar: mientras esperan, permanecen en una sala de espera.

Además, no pueden ver los números telefónicos de los demás participantes, enviar mensajes ni agregar a otras personas directamente a la llamada. El organizador también puede retirar a un invitado en cualquier momento.

WhatsApp prepara integración con Google Calendar y Outlook

La compañía también adelantó que, más adelante este año, incorporará integraciones para crear llamadas de WhatsApp directamente desde los calendarios de Google y Outlook.

Para utilizar esta opción, los usuarios deberán instalar el complemento de WhatsApp, conectar su cuenta y añadir un enlace de llamada a la invitación del calendario. Así, las personas invitadas podrán unirse con o sin una cuenta en la aplicación.

Las llamadas para invitados y las próximas integraciones de calendario forman parte de las actualizaciones que WhatsApp ha anunciado para ampliar las opciones de comunicación de su plataforma.

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