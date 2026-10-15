Actor de “La Rosa de Guadalupe” reaparece vendiendo en la calle y critica los sueldos de la industria: “No hay chamba”

Actor de “La Rosa de Guadalupe” vende pulseras. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Carlos Amador, actor que participó en “La Rosa de Guadalupe” llamó la atención en redes sociales luego de aparecer en un video mientras vendía productos en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Durante una conversación con el creador de contenido Daniel Olivares, el intérprete habló sobre las dificultades para conseguir trabajo en el medio artístico y criticó los salarios que reciben los actores.

“No hay chamba. (…) A los actores nos pagan peor que a una sirvienta”, expresó Amador durante el encuentro.

Sus declaraciones pusieron nuevamente la atención sobre su actividad fuera de los foros de televisión.

El actor desarrolló un emprendimiento relacionado con el diseño y la venta de calzado, además de ofrecer otros productos al público como collares y pulseras.

¿Qué dijo Carlos Amador sobre los sueldos de los actores?

En el video compartido en redes sociales el pasado 5 de octubre, por Daniel Olivares, creador de contenido que se dedica a hacer retratos, se acercó a Carlos Amador y le pidió, además de fotografiarlo, que compartiera algunas palabras con su audiencia.

Durante la conversación, el actor se refirió a la falta de oportunidades laborales y a las condiciones económicas que, desde su perspectiva, enfrenta la comunidad actoral.

Sin embargo, Amador también dejó claro que disfruta su actividad fuera de los escenarios. Al hablar sobre su experiencia como vendedor, aseguró: “Me divierto como loco en la calle”.

En las imágenes se le observa ofreciendo distintos artículos, entre ellos zapatos, pulseras, tobilleras, collares y accesorios con pedrería.

En 2023 circularon imágenes suyas mientras vendía productos en la capital mexicana, actualmente, se puede ver en su cuenta de Instagram más detalles de su emprendimiento, que no se limita a collares y pulseras, sino que también se dedica a la venta de calzado bajo el nombre “Carlos Amador”.

Carlos Amador comparte un mensaje sobre cómo enfrentar las dificultades

Además de hablar sobre la falta de trabajo y los bajos salarios en la actuación, el intérprete aprovechó la conversación con Daniel Olivares para compartir una reflexión sobre la manera de afrontar los momentos complicados.

Cuando el creador de contenido le pidió un mensaje para las personas que verían el video, Amador habló sobre la importancia de vivir plenamente y continuar trabajando para progresar.

“Yo creo que lo más determinante en la vida es que, pese a todo, intenten vivir plenos y abundantes y siempre generar de tu progreso”, expresó.

El actor también invitó a transformar las experiencias difíciles en oportunidades para seguir adelante.

“Aunque la vida pinte colores oscuros, hay que volverlos brillantes, porque para eso venimos al planeta azul”, añadió.

¿Quién es Carlos Amador?

Carlos Amador es un actor mexicano originario de Torreón, Coahuila, cuya trayectoria incluye participaciones en telenovelas, programas de televisión y cine.

Entre las producciones cinematográficas, televisivas y puestas en escena en las que participó se encuentran:

“La Rosa de Guadalupe”

“El Deseo”

“Flor de Fango”

“Peligro Letal”

“Los Amigos de Frida”

“Maldito Sueño Americano”

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