Noticias de hoy 15 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de este jueves
Trabajadores del IMSS rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6.8%, tras la consulta en la que participaron. Exigen una renegociación inmediata con un incremento de al menos 10%. El instituto dice que se instalará una mesa de trabajo.
La gobernadora Evelyn Salgado activó protocolos de prevención en Guerrero ante la evolución de Trudy a huracán categoría 1.
Un derrame de hidrocarburo afecta el río Chacalapa en Veracruz, con posibles daños ambientales. Pobladores sospechan que proviene de una industria de la zona, aunque su origen no ha sido confirmado.
Colectivos convocaron a una segunda megamarcha en Jalisco para exigir mejoras en el suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como justicia para los detenidos de la protesta del 11 de octubre.
Donald Trump, canceló la transmisión en vivo de la ejecución de Nidal Hasan, condenado por matar a 13 personas en una base militar en Texas. Aseguró que sólo podrán presenciar el fusilamiento los familiares de las víctimas.
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