¡Casi 80 mil pesos! ¿Cuánto costará la MacBook Pro con pantalla touch en México?

Este modelo es un paso para MacBook. Foto: Apple

MacBook Pro llegó con un nuevo modelo que cuenta por primera vez con una pantalla táctil, una característica que la compañía Apple había rechazado durante años. El equipo también incluye tecnología OLED, Dynamic Island y los procesadores M5 Pro y M5 Max, además de un diseño más delgado y ligero.

La nueva computadora ya se encuentra en preventa en México y estará disponible a partir de noviembre.

¿Cuánto costará la MacBook con pantalla touch en México?

Foto: Apple

De acuerdo con la página oficial de Apple en México, la nueva MacBook Pro tendrá un precio inicial de 64 mil 999 pesos para la versión de 14 pulgadas, mientras que el modelo de 16 pulgadas costará 77 mil 999 pesos.

Los precios pueden aumentar dependiendo de la configuración elegida, principalmente por el procesador y las opciones de personalización disponibles para cada equipo.

La preventa ya está disponible en la tienda oficial de Apple en México y la fecha prevista para su disponibilidad es el próximo 6 de noviembre.

¿Cómo es la nueva MacBook Pro con pantalla táctil?

We brought Touch to the Mac!



From the all-new iPad mini to the 14-inch MacBook Pro and iMac… and now MacBook Pro with PROLED XDR Display and Touch, creators have new tools to do their best work yet. pic.twitter.com/6oJlc1vaUR — Tim Cook (@tim_cook) October 28, 2026

La nueva MacBook Pro incorpora una pantalla táctil PROLED XDR, una de las principales novedades de esta generación. Otra de sus características es la tecnología OLED, que utiliza diodos orgánicos emisores de luz y que Apple ya emplea en otros dispositivos, como sus iPhone y iPad, esta tecnología llega por primera vez a una computadora Mac de la compañía.

El equipo también incorpora Dynamic Island, una función conocida por los usuarios de iPhone, así como una interfaz rediseñada para facilitar la interacción mediante toques sobre la pantalla.

En cuanto al rendimiento, la computadora estará equipada con los procesadores M5 Pro y M5 Max, la elección del chip y de otras características permitirá configurar el equipo de acuerdo con las necesidades de cada usuario, aunque también puede modificar el precio final.

Apple cambia su postura sobre las computadoras con pantalla táctil

La llegada de esta función representa un cambio en la postura que Apple mantuvo durante años sobre las computadoras portátiles con pantalla táctil.

Steve Jobs, cofundador de la compañía, criticó este tipo de equipos durante la última etapa de su carrera y llegó a calificarlos de “ergonómicamente pésimo”, su argumento se centraba en las dificultades de utilizar una pantalla vertical mediante toques durante periodos prolongados.

Tim Cook, quien sucedió a Jobs al frente de Apple, también cuestionó la idea de combinar una computadora portátil con una tableta, sin embargo, Bloomberg News informó desde enero de 2023 sobre los planes de la empresa para incorporar esta tecnología a la MacBook Pro.

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