Del 88 al INE de hoy: cómo Cuauhtémoc Cárdenas marcó la historia del árbitro electoral

Así nació el IFE y cambió a INE. Fotos: Cuartoscuro

La elección presidencial de 1988, en la que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano enfrentó a Carlos Salinas de Gortari, marcó un punto de quiebre en la historia electoral de México. A 38 años de aquella contienda, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una nueva etapa tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la designación de Blanca Cruz García como presidenta provisional.

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, este 29 de octubre de 2026, ocurre en un momento de cambios para el organismo electoral. Su trayectoria política estuvo vinculada a las demandas que impulsaron la transformación del sistema encargado de organizar las elecciones.

La controversia de 1988 aceleró una serie de reformas que llevaron a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. Sin embargo, el organismo todavía era presidido por el secretario de Gobernación.

Tuvieron que pasar seis años para que el IFE obtuviera plena autonomía frente al Poder Ejecutivo. En 2014, una nueva reforma lo transformó en el INE, con atribuciones para intervenir en la organización de elecciones federales y locales.

La elección de 1988 y la caída del sistema: ¿qué ocurrió?

El 6 de julio de 1988, México celebró elecciones presidenciales bajo un modelo en el que el Gobierno federal participaba directamente en la organización de los comicios.

La Comisión Federal Electoral estaba encabezada por Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación durante la administración del presidente Miguel de la Madrid.

Los principales candidatos fueron Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN), y Manuel Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la jornada electoral se presentaron problemas en el sistema de información de los resultados. El episodio quedó registrado en la historia política del país como la caída del sistema.

La interrupción de la información generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y dio lugar a denuncias de irregularidades por parte de la oposición.

Los resultados oficiales otorgaron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, con 50.36% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo 31.12%, mientras que Manuel Clouthier alcanzó 17.07%.

Cárdenas y otros sectores opositores cuestionaron la elección. La controversia dio paso a nuevas exigencias para modificar las instituciones encargadas de organizar y vigilar las votaciones.

El propio INE reconoce que la elección de 1988 aceleró las reformas electorales orientadas a fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados.

¿Qué papel tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en el nacimiento del IFE?

La participación de Cuauhtémoc Cárdenas fue parte del contexto político que antecedió a la creación del IFE.

En 1987, Cárdenas abandonó el PRI después de participar en la Corriente Democrática, un movimiento que cuestionaba los procedimientos internos del partido.

Un año después encabezó la candidatura presidencial del Frente Democrático Nacional, una coalición de fuerzas opositoras.

Tras la elección de 1988, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), constituido en 1989.

Su candidatura y las demandas de los movimientos opositores formaron parte de las presiones políticas para establecer nuevas reglas electorales.

No obstante, Cárdenas no creó directamente el IFE. Su nacimiento fue resultado de reformas constitucionales y acuerdos legislativos en los que participaron distintas fuerzas políticas.

La relación histórica entre el ingeniero y el instituto se encuentra en la transformación del sistema electoral que siguió a los cuestionamientos de 1988.

El IFE nació en 1990, pero Gobernación todavía controlaba su presidencia

El 11 de octubre de 1990 quedó formalmente constituido el Instituto Federal Electoral, después de la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El nuevo organismo sustituyó a la Comisión Federal Electoral y asumió la organización de las elecciones federales.

Sin embargo, el IFE no nació con la independencia institucional que caracteriza actualmente al INE.

Su Consejo General todavía estaba presidido por el secretario de Gobernación, integrante del gabinete presidencial.

La estructura también incluía consejeros magistrados, representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos.

En 1991, el IFE organizó sus primeras elecciones federales.

Un año después se aprobó la credencial para votar con fotografía, que comenzó a utilizarse en los comicios federales de 1994.

Estos cambios permitieron establecer nuevos instrumentos para identificar a los electores y organizar los procesos de votación.

La reforma de 1996: el año en que el IFE obtuvo autonomía

La transformación institucional continuó durante la década de los noventa.

En 1994 se incorporaron seis consejeros ciudadanos, quienes adquirieron la mayoría de los votos dentro del Consejo General.

No obstante, el secretario de Gobernación permaneció al frente del organismo.

El cambio llegó con la reforma electoral de 1996, que modificó el artículo 41 de la Constitución y retiró al Poder Ejecutivo de la integración del IFE.

Desde entonces, el Consejo General quedó encabezado por un consejero presidente y ocho consejeros electorales.

La reforma también fortaleció las reglas de financiamiento de los partidos políticos y los mecanismos de fiscalización.

Con esta modificación, el IFE consolidó su autonomía constitucional y dejó de estar presidido por un funcionario del Gobierno federal.

Cuatro años después, el instituto organizó las elecciones presidenciales de 2000, en las que Vicente Fox, candidato del PAN, obtuvo el triunfo.

Ese resultado permitió la primera alternancia presidencial después de más de siete décadas de gobiernos encabezados por el PRI.

¿Por qué desapareció el IFE y nació el INE en 2014?

El 10 de febrero de 2014 se publicó una reforma constitucional que transformó al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral.

La modificación no consistió únicamente en cambiar su nombre.

Hasta entonces, el IFE tenía como principal responsabilidad organizar las elecciones federales, mientras que los organismos electorales estatales se encargaban de los comicios locales.

Con la reforma, el INE adquirió atribuciones de alcance nacional y nuevas responsabilidades de coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

También se ampliaron sus facultades para fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las candidaturas.

El Consejo General quedó integrado por una presidencia y diez consejerías electorales.

La transformación estableció un sistema nacional de elecciones, aunque los organismos locales conservaron funciones para organizar los procesos electorales de sus entidades.

Del IFE al INE: las fechas que marcaron su transformación

La historia del árbitro electoral mexicano incluye cambios institucionales que se desarrollaron durante casi cuatro décadas:

1988: la elección presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas genera cuestionamientos sobre los resultados

la elección presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas genera cuestionamientos sobre los resultados 1990: se crea el Instituto Federal Electoral, presidido por el secretario de Gobernación

se crea el Instituto Federal Electoral, presidido por el secretario de Gobernación 1992: se aprueba la credencial para votar con fotografía

se aprueba la credencial para votar con fotografía 1994: se incorporan seis consejeros ciudadanos al Consejo General

se incorporan seis consejeros ciudadanos al Consejo General 1996: el Poder Ejecutivo deja de integrar el IFE y se consolida su autonomía

el Poder Ejecutivo deja de integrar el IFE y se consolida su autonomía 2000: el IFE organiza la elección presidencial que permite la alternancia política

el IFE organiza la elección presidencial que permite la alternancia política 2007-2008: se modifican las reglas de financiamiento y acceso de los partidos a radio y televisión

se modifican las reglas de financiamiento y acceso de los partidos a radio y televisión 2014: el IFE se transforma en INE y amplía sus atribuciones nacionales

el IFE se transforma en INE y amplía sus atribuciones nacionales 2018: el INE organiza la elección presidencial ganada por Andrés Manuel López Obrador

el INE organiza la elección presidencial ganada por Andrés Manuel López Obrador 2024: Claudia Sheinbaum gana la elección presidencial y se convierte en la primera mujer electa para ocupar ese cargo

Claudia Sheinbaum gana la elección presidencial y se convierte en la primera mujer electa para ocupar ese cargo 2025: el INE organiza la primera elección federal de integrantes del Poder Judicial

el INE organiza la primera elección federal de integrantes del Poder Judicial 2026: Guadalupe Taddei renuncia y Blanca Cruz García asume provisionalmente la presidencia del instituto

El INE de 2026: renuncia de Taddei y llegada de Blanca Cruz

A 36 años de la creación del IFE, el organismo electoral enfrenta un cambio en su conducción.

El 26 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei Zavala dejó la presidencia del INE, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés.

Su salida ocurrió mientras se desarrollaban investigaciones relacionadas con el manejo de recursos y contrataciones del instituto.

En su carta de renuncia, Taddei no atribuyó directamente su decisión a esas investigaciones.

Un día después, el 27 de octubre, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE.

La consejera permanecerá al frente del organismo mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia durante el periodo restante.

Durante su toma de protesta, Cruz García destacó la importancia del trabajo colegiado en las decisiones del Consejo General.

La nueva presidencia también deberá mantener las actividades correspondientes al proceso electoral 2026-2027.

Las investigaciones administrativas continúan por las vías institucionales correspondientes. Los señalamientos existentes no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

Del 88 al INE actual: ¿qué cambió en la organización de las elecciones?

La principal diferencia entre el sistema electoral de 1988 y el actual se encuentra en la relación entre el Gobierno federal y la autoridad encargada de organizar los comicios.

En 1988, la Comisión Federal Electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación.

Actualmente, el INE es un organismo constitucional autónomo, con un Consejo General integrado por consejerías electorales que no forman parte del gabinete presidencial.

Sus funciones incluyen organizar elecciones federales, integrar el padrón electoral, expedir credenciales para votar y fiscalizar recursos de partidos y candidaturas.

También participa en la organización de elecciones locales y cuenta con una estructura profesional especializada.

La transformación fue resultado de reformas desarrolladas durante varias décadas, en respuesta a demandas de representación política, transparencia y nuevas reglas de competencia electoral.

La elección presidencial de 1988, en la que participó Cuauhtémoc Cárdenas, fue uno de los acontecimientos que aceleraron ese proceso.

Treinta y ocho años después, el INE enfrenta una nueva transición en su presidencia, ahora bajo un marco constitucional que establece mecanismos para garantizar la continuidad de sus funciones.

La historia que comenzó con los cuestionamientos a la elección de 1988 permite explicar cómo México pasó de una autoridad electoral encabezada por Gobernación a un organismo autónomo encargado de organizar los comicios del país.

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