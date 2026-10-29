Cuauhtémoc Cárdenas y su legado: la lucha por la democracia en México

Cuauhtémoc Cárdenas dejó un gran legado en la historia política contemporánea de México por su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidatura presidencial de 1988 y su papel en la formación de una alternativa política de izquierda. Así lo destacó Joel Ortega, profesor de la UNAM, quien participó en su primera campaña y recordó la movilización social que acompañó al ingeniero.

En entrevista para A las Nueve en Uno, Joel Ortega describió la campaña de 1988 como un movimiento que despertó un respaldo importante entre sectores campesinos y universitarios.

También sostuvo que la elección estuvo marcada por un fraude electoral con la caída del sistema de cómputo y señaló que, tras ese proceso, Cuauhtémoc Cárdenas optó por impulsar la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El profesor relató que estuvo en desacuerdo con la decisión de fundar un nuevo partido, pues consideraba que el Frente Democrático Nacional debía mantenerse como una fuerza política más amplia.

Relación con AMLO

El académico también habló de las diferencias entre Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. A su juicio, el respaldo que el ingeniero brindó al tabasqueño fue un error político.

Además, Joel Ortega recordó al ingeniero como una figura cordial y relevante para el movimiento democrático, pese a distanciarse del gobierno de López Obrador y dejar al PRD en 2014.

Consideró que el cardenismo dejó entre sus principales enseñanzas que la democratización debe estar en manos de la sociedad y no depender exclusivamente de los partidos o del Estado.

En ese sentido, llamó a defender la independencia de las instituciones electorales y los espacios democráticos. Resumió el legado de Cárdenas en una idea: la lucha por la libertad.

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