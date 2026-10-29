Día de Muertos en Guanajuato: calles y avenidas cerradas por desfile de Calaveras y Catrinas

| 11:38 | Erick Ponce Dimas | Uno TV

También habrá cierres por el Festival del Día de Muertos hasta el próximo martes 3 de noviembre de 2026.
Calles cerradas en la capital de Guanajuato por desfile del Día de Muertos.
Calles cerradas por Desfile de Calaveras y Catrinas. Foto: Seguridad Guanajuato.

Autoridades de la capital de Guanajuato dieron a conocer cuáles serán las calles y avenidas cerradas por el Desfile de Calaveras y Catrinas este jueves 29 de octubre. Además, también indicaron cuál será la vialidad que no tendrá paso vehicular hasta el próximo martes 3 de noviembre de 2026 por las celebraciones del Día de Muertos.

Calles y avenidas cerras por el Desfile de Calaveras y Catrinas en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de Guanajuato dio a conocer que por el Desfile de Calaveras y Catrinas que se llevará a cabo este jueves 29 de octubre, habrá varias calles y avenidas cerradas.

Según las autoridades locales, ya no se permitirá el paso por las siguientes vialidades de la ciudad a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas:

  • Paseo Madero, a la altura de El Cambio
  • Embajadoras
  • Sangre de Cristo
  • Plaza Allende
  • Sopeña
  • Plaza de la Paz
  • Avenida Juárez
  • Calle 5 de mayo
  • Alhóndiga de Granaditas

Por otra parte, indicaron que las rutas de transporte público serán desviadas por El Cambio, San Sebastián, túnel Noreste, San Clemente, Dos Ríos, Tamazuca y calle Subterránea, hasta Los Ángeles.

Por esta razón, las autoridades guanajuatenses piden tomar previsiones.

Se cerrará calle Subterránea por Festival del Día de Muertos

Anteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato informó que por la realización del octavo Festival del Día de Muertos 2026, la calle Subterránea se cerraría.

De acuerdo con las autoridades, esta reconocida vialidad se cerrará a partir de bajos de la Plaza de los Ángeles hasta las 7:00 horas del próximo martes 3 de noviembre.

“Las rutas del transporte público serán desviadas por el túnel Los Ángeles, túnel Eduardo Villaseñor con salida a Pozuelos y continuar su trayecto habitual”, indicaron por último.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia. 

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Buscadora cuestiona a Fiscalía de Guanajuato por restos erróneos de su esposo

Guanajuato

Buscadora cuestiona a Fiscalía de Guanajuato por restos erróneos de su esposo

Cabildo denuncia tortura y desapariciones por parte de policías estatales en San Felipe, Guanajuato

Guanajuato

Cabildo denuncia tortura y desapariciones por parte de policías estatales en San Felipe, Guanajuato

Turismo representa el 8.1% del PIB de Guanajuato y genera más de 227 mil empleos

Guanajuato

Turismo representa el 8.1% del PIB de Guanajuato y genera más de 227 mil empleos

Cierre vialDía de MuertosGuanajuato