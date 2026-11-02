Ciberataque afecta refrigeradores de supermercados y deja alimentos inservibles en Europa

El ciberataque afectó refrigeradores de supermercados en Europa.

Un nuevo ciberataque contra supermercados en Europa provocó que congeladores y refrigeradores alcanzaran temperaturas de hasta 50 °C, dejando alimentos inservibles y causando pérdidas económicas este lunes 2 de noviembre. El incidente afectó a establecimientos de Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, apenas tres semanas después de un ataque similar en Francia, de acuerdo con información de Reuters.

El ataque afectó a cadenas como ICA, Coop, Carrefour, Delhaize y SPAR, además de al menos una tienda de IKEA. Los responsables habrían manipulado a distancia los controles de temperatura, lo que obligó a retirar productos refrigerados y congelados de los establecimientos afectados.

Foto: AFP

El pasado 12 de octubre grandes cadenas de distribución francesas anunciaron que cientos de sistemas de refrigeración de sus establecimientos habían sido objeto de un ciberataque, que las obligó a tirar alimentos en mal estado y suscitó preocupación por la seguridad alimentaria.

¿Qué pasó con los refrigeradores de supermercados en Europa?

Los incidentes se registraron durante la madrugada del lunes, cuando los sistemas de refrigeración comenzaron a presentar aumentos inesperados de temperatura.

En una tienda de ICA en Estocolmo, los empleados encontraron congeladores que habían alcanzado los 50 °C, una temperatura capaz de arruinar los productos que deben mantenerse congelados.

“Todo está destruido”, declaró a Reuters Engla Ingwall, gerente de ventas de una tienda franquiciada de ICA.

La trabajadora explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, pero fue detectado varias horas después.

“Se ha producido un ciberataque y todos nuestros congeladores han alcanzado los 50 grados.

Los establecimientos afectados tuvieron que vaciar sus equipos y desechar alimentos que ya no podían venderse de forma segura.

¿Qué supermercados fueron afectados por el ciberataque?

De acuerdo con los reportes de las empresas recopilados por Reuters, entre las cadenas afectadas se encuentran:

ICA (Suecia): un número limitado de tiendas reportó problemas en sus sistemas de refrigeración y congelación

un número limitado de tiendas reportó problemas en sus sistemas de refrigeración y congelación Coop (Suecia): siete de sus aproximadamente 800 establecimientos resultaron afectados

siete de sus aproximadamente 800 establecimientos resultaron afectados Carrefour (Bélgica): 15 de sus 700 tiendas registraron incidentes

15 de sus 700 tiendas registraron incidentes SPAR (Bélgica): cinco establecimientos sufrieron ataques contra sus sistemas de refrigeración

cinco establecimientos sufrieron ataques contra sus sistemas de refrigeración Delhaize (Bélgica y Luxemburgo): decenas de tiendas registraron fallas en sus equipos

decenas de tiendas registraron fallas en sus equipos SuperValu (Irlanda): 13 establecimientos retiraron productos refrigerados y congelados de la venta

13 establecimientos retiraron productos refrigerados y congelados de la venta IKEA (Bélgica): al menos una tienda resultó afectada por las alteraciones

La cadena ICA confirmó que investigaba el incidente.

“Un número limitado de tiendas se vieron afectadas por un incidente ocurrido durante la noche, que impactó en sus sistemas de refrigeración y congelación”, señaló un portavoz de la compañía.

Ciberataque provoca pérdidas económicas por alimentos destruidos

Las consecuencias económicas comenzaron a registrarse desde las primeras horas del incidente.

Luc De Laet, propietario de la cadena belga de carnicerías De Laet & Van Haver, explicó que uno de sus empleados lo despertó a las 3:30 de la madrugada para advertirle sobre un problema.

Cuando llegó a su establecimiento, al sur de Amberes, encontró refrigeradores con temperaturas de hasta 18 grados Celsius.

El empresario calculó pérdidas por aproximadamente 15 mil euros, equivalentes a unos 16 mil 800 dólares, debido a la carne que tuvo que desechar.

“Da mucho miedo. Están pirateando el sistema que registra la temperatura y pueden programarlo a distancia”, declaró a Reuters.

¿Cómo lograron los hackers alterar la temperatura de los refrigeradores?

Los supermercados utilizan sistemas digitales que permiten vigilar y modificar la temperatura de sus refrigeradores desde computadoras o plataformas conectadas a internet.

Aunque esta tecnología facilita el funcionamiento de los establecimientos, también puede presentar vulnerabilidades que permiten el acceso de personas no autorizadas.

Algunos equipos afectados utilizaban tecnología de la empresa danesa Danfoss, cuyos sistemas también estuvieron relacionados con un ataque registrado en Francia durante octubre.

La compañía informó que trabaja con sus clientes para implementar soluciones.

¿Quién está detrás del ciberataque a supermercados europeos?

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques y las autoridades no han identificado públicamente a los responsables.

Katrien Eggers, portavoz del Centro de Ciberseguridad de Bélgica, señaló:

“Se desconoce quién está detrás de este ataque, y puede que nunca se averigüe”.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia también investiga los incidentes.

Los ataques ocurren semanas después de otro episodio en Francia, donde piratas informáticos manipularon los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados durante octubre, provocando pérdidas de alimentos e incluso incendios.

Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, advirtió que los incidentes representan una amenaza para la cadena de suministro de alimentos.

“La reiterada aparición de estos ciberataques es profundamente preocupante”, afirmó.

Las investigaciones continúan para determinar cómo se realizaron los ataques y si existe alguna relación entre los incidentes registrados en diferentes países europeos.

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