Profeco revela las plataformas de streaming más baratas en México: Claro video, entre las más accesibles

¿Cuáles son las plataformas de streaming más baratas en México? | Foto: Pexels

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó el estudio llamado “El Precio del Aburrimiento“, en el que analizó cada plataforma de streaming de entretenimiento en México, revelando sus precios en relación con los servicios que ofrecen.

En este sentido, la plataforma de Claro video resultó como una de las más accesibles con relación a los beneficios que ofrece, incluyendo un periodo de prueba de hasta 30 días, según se compartió en la Revista del Consumidor de noviembre de 2026.

Claro video, una de las plataformas más accesibles en México

El plan mensual de Claro video cuesta 115 pesos, siendo el segundo paquete más barato de los analizados por la Profeco, considerando que el precio de Prime Video aumentó después del análisis de la procuraduría.

Curiosity Stream Standard | 89 pesos Claro video | 115 pesos HBO Max (Básico con anuncios) | 119 pesos *Prime Video | 99 pesos Precio hasta el 21 de septiembre, su costo actual es de 129 pesos Crunchy Roll (Fan) | 129 pesos Netflix (Estándar con anuncios) | 139 pesos Paramount (Estándar) 149 pesos VIX Premium | 149 pesos YouTube Premium Individual | 159 pesos Disney+ (Estándar con anuncios) | 159 pesos Apple TV | 199 pesos MUBI | 219 pesos MVSHub (Esencial) | 249 pesos

Fuente: Profeco

Cabe destacar que el precio anual de Claro video también es el cuarto paquete más accesible de todos los analizados por la institución mexicana:

Curiosity Stream Standard | 715 pesos Crunchy Roll Fan | 919 pesos *Prime video | 899 pesos El precio señalado por Profeco venció en septiembre de este año, el costo actual es de 945 pesos Claro video | mil 149 pesos VIX Premium | mil 199 pesos Paramount Plus (Estándar) | mil 339 pesos HBO Max (Básico con anuncios) | mil 428 pesos YouTube Premium (Individual) | mil 590 pesos MUBI | mil 800 pesos Netflix (Estándar con anuncios) | No lo ofrece Disney+ (Estándar con anuncios) | No lo ofrece

Fuente: Profeco

Cabe destacar que, a diferencia de servicios como Netflix y HBO Max, la plataforma mexicana ofrece la oportunidad de ver sus contenidos en prácticamente todos los formatos disponibles:

Navegadores web (Safari, Chrome, Firefox o Edge)

Tabletas y smartphones de sistemas operativos Android e iOS, smart TV (Samsung, LG, Hisense, Sony),

Player de Claro Video

Apple TV

Xbox One

PS4

Chromecast

Roku

Fuente: Profeco

Claro video también permite reproducir películas y series en cinco dispositivos simultáneos, cinco perfiles de usuario incluyendo un perfil infantil y un modo offline, según se lee en la Revista del Consumidor.

Uno de los puntos más destacados de dicho servicio es que cuenta con un periodo de prueba de 30 días, mientras que otras plataformas ofrecen únicamente un tiempo de 3 o 7 días para verificar la calidad del producto.

Cabe destacar que la Profeco solo contempló los planes básicos de cada una de las plataformas de streaming, pues múltiples servicios tienen paquetes de mayor costo y beneficios.

Un análisis de todas las plataformas de streaming de video

La Profeco recabó los precios y características de 13 plataformas de streaming de video con servicios básicos o estándar, revelando sus precios y características.

La información corresponde a los días 3 y 4 de septiembre de 2026; por lo tanto, a la fecha de publicación, puede haber cambiado, como en el caso de Prime Video, que actualizó sus paquetes.

1. Apple TV

Precio mensual: 199 pesos

Precio anual: información no disponible

Plan con anuncios: no

Dispositivos compatibles: Apple TV 4K o HD, iPhone, iPad, Mac, Windows, Apple Vision Pro, AirPlay, Android y web

Dispositivos simultáneos: 5

Perfiles de usuario incluidos: 5

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: 7 días

2. HBO Max (Básico con anuncios)

Precio mensual: 119 pesos

Precio anual: 1,428 pesos

Plan con anuncios: sí

Dispositivos compatibles: televisores, computadoras, consolas de videojuegos, smartphones y tabletas

Dispositivos simultáneos: 2

Perfiles de usuario incluidos: 2

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: no

Prueba gratis: no

3. ViX (Premium)

Precio mensual: 149 pesos

Precio anual: 1,199 pesos

Plan con anuncios: no

Dispositivos compatibles: Móviles con iOS y Android Tabletas iPad, Android y Fire Tablet Navegadores web en Chrome OS, macOS y Windows PC Smart TV con Android TV, Fire TV, Roku, Samsung TV, LG TV, Apple TV, VIDAA Smart TV y Vizio Smart TV

Dispositivos simultáneos: 4

Perfiles de usuario incluidos: 4

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: no

4. MUBI

Precio mensual: 219 pesos

Precio anual: 1,800 pesos

Plan con anuncios: no

Dispositivos compatibles: reproductores multimedia para streaming, smart TV, dispositivos de streaming, smartphones, tabletas, Mac y PC.

Dispositivos simultáneos: 5

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: información no disponible

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: 7 días

5. Claro Video

Precio mensual: 115 pesos

Precio anual: 1,149 pesos

Plan con anuncios: información no disponible

Dispositivos compatibles: navegadores web (Safari, Chrome, Firefox y Edge), tabletas y smartphones con Android e iOS, smart TV (Samsung, LG, Hisense y Sony), Player de Claro Video, Apple TV, Xbox One, PS4, Chromecast y Roku

Dispositivos simultáneos: 5

Perfiles de usuario incluidos: 5

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: 30 días

6. MVSHub (Esencial)

Precio mensual: 249 pesos

Precio anual: información no disponible

Plan con anuncios: información no disponible

Dispositivos compatibles: televisores, tabletas, computadoras, smartphones, navegadores web (Chrome, Firefox, Safari y Microsoft Edge), iOS, Android, Chromecast, Apple TV, Android TV, LG, Huawei, Fire TV y Roku

Dispositivos simultáneos: 5

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: información no disponible

Número de perfiles en plan familiar: cuenta con plan familiar, pero no especifica el número de perfiles

Modo offline: sí

Prueba gratis: información no disponible

7. YouTube Premium (Individual)

Precio mensual: 159 pesos

Precio anual: 1,590 pesos

Plan con anuncios: no

Dispositivos compatibles: smart TV y consolas de videojuegos

Dispositivos simultáneos: 10

Perfiles de usuario incluidos: 1

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: 5

Modo offline: sí

Prueba gratis: 30 días

8. Crunchyroll (Fan)

Precio mensual: 129 pesos

Precio anual: 919 pesos

Plan con anuncios: no

Dispositivos compatibles: smartphones, tabletas, consolas de videojuegos y smart TV

Dispositivos simultáneos: 1

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: 7 días

9. Netflix (Estándar con anuncios)

Precio mensual: 139 pesos

Precio anual: no lo ofrece

Plan con anuncios: sí

Dispositivos compatibles: televisores, computadoras, smartphones y tabletas

Dispositivos simultáneos: 2

Perfiles de usuario incluidos: 5

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: no

10. Paramount+ (Estándar)

Precio mensual: 149 pesos

Precio anual: 1,339 pesos

Plan con anuncios: sí

Dispositivos compatibles: dispositivos móviles, smart TV, decodificadores, reproductores de streaming, consolas de videojuegos y computadoras

Dispositivos simultáneos: 2

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: sí, aunque el modo Kids debe configurarse por separado para cada niña o niño, según su edad, y no se aplica automáticamente a todos los perfiles

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: no se especifica

11. Disney+ (Estándar con anuncios)

Precio mensual: 159 pesos

Precio anual: no lo ofrece

Plan con anuncios: sí

Dispositivos compatibles: navegadores web, dispositivos móviles y USB, tabletas, consolas de videojuegos, smart TV y decodificadores

Dispositivos simultáneos: 2

Perfiles de usuario incluidos: 7

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: no

Prueba gratis: información no disponible

12. Prime Video

Precio mensual: 99 pesos

Precio anual: 899 pesos

Plan con anuncios: información no disponible

Dispositivos compatibles: smartphones, tabletas y algunos smart TV

Dispositivos simultáneos: 3

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: información no disponible

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: 30 días

13. Curiosity Stream (Standard)

Precio mensual: 89 pesos

Precio anual: 715 pesos

Plan con anuncios: información no disponible

Dispositivos compatibles: Amazon Fire TV (4K), Chromecast (4K), Apple TV (4K), modelos de Android TV con capacidad 4K, Roku con capacidad 4K, dispositivos Samsung, LG y Vizio con capacidad 4K, así como cualquier PC, Mac, computadora portátil o de escritorio con una pantalla 4K conectada

Dispositivos simultáneos: 0, según el cuadro publicado por Profeco

Perfiles de usuario incluidos: información no disponible

Perfil infantil: sí

Número de perfiles en plan familiar: no

Modo offline: sí

Prueba gratis: información no disponible

Recomendaciones para antes de contratar una plataforma

La Profeco compartió en la Revista del Consumidor de noviembre una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de contratar una plataforma de streaming de video o audio.

Revisa los catálogos disponibles | Verifica que el servicio tenga contenido de tu interés y herramientas de control o personalización.

| Verifica que el servicio tenga contenido de tu interés y herramientas de control o personalización. Considera una suscripción temporal | Si te interesa una serie o película exclusiva, contrata solo el tiempo necesario y cancela antes del siguiente cobro.

| Si te interesa una serie o película exclusiva, contrata solo el tiempo necesario y cancela antes del siguiente cobro. Elige el plan que se ajuste a tus necesidades | Compara las opciones disponibles, desde planes económicos con anuncios hasta alternativas prémium sin publicidad.

| Compara las opciones disponibles, desde planes económicos con anuncios hasta alternativas prémium sin publicidad. Consulta las características de cada servicio | Considera el número de perfiles, las descargas offline, las recomendaciones personalizadas y el control parental.

| Considera el número de perfiles, las descargas offline, las recomendaciones personalizadas y el control parental. Verifica las opciones de atención al cliente | Consulta los canales disponibles para recibir asistencia en caso de algún inconveniente.

| Consulta los canales disponibles para recibir asistencia en caso de algún inconveniente. Consulta las recomendaciones de contenido | Una vez que cuentes con el servicio, la plataforma te sugerirá contenido con base en lo que hayas reproducido.

Fuente: Profeco

Finalmente, la Profeco recordó que las plataformas deben informar con claridad si el servicio implica cobros automáticos e indicar monto,periodicidad y fechas; solicitar el consentimiento expreso, y notificar la renovación automática con al menos cinco días naturales de anticipación.

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