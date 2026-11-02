Vinculan a proceso a presunto responsable del feminicidio de Janeth en Michoacán

Procesan a presunto responsable del feminicidio de Janeth. Foto: FGE Michoacán.

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que ya vincularon a proceso a Luis Santiago “N”, presunto responsable del feminicidio de Janeth, el cual ocurrió el pasado 22 de octubre en el municipio de Charo.

Presunto responsable del feminicidio de Janeth es vinculado a proceso

La Fiscalía General de Michoacán indicó que como resultado de las investigaciones y labores de inteligencia realizadas, Luis Santiago “N”, de 26 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth “N”, ocurrido el pasado 22 de octubre.

Además, la dependencia indicó que durante la audiencia inicial, un juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué dicen las investigaciones sobre el feminicidio de Janeth?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, Janeth fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, en Charo, por lo que comenzaron las diligencias bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y en estricto apego a los derechos humanos.

Fue a partir de los datos de prueba recabados que las autoridades michoacanas establecieron la probable participación de Luis Santiago “N” en los hechos y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Localizaron al presunto culpable en Guanajuato

Tras labores de inteligencia, investigación y seguimiento, ubicaron al presunto responsable del feminicidio de Janeth en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, donde fue detenido por agentes de la Fiscalía de Michoacán.

La detención, explicaron, se llevó a cabo por medio de un operativo coordinado con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN).

“La FGE mantiene las investigaciones para avanzar en el pleno esclarecimiento de los hechos, a fin de garantizar que el delito no quede impune, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de la víctima y su familia”, indicaron por último.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.