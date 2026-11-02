Se incendia restaurante en la Isla de Angelópolis; videos del fuego en Puebla

El incendio fue sofocado. Foto: Twitter @PCGobPue

Durante la madrugada de este lunes se presentó un fuerte incendio en un restaurante ubicado en la Isla de Angelópolis, en Puebla. Elementos de Protección Civil del estado atendieron la emergencia y el fuego fue controlado.

🔥 Momentos de tensión se vivieron en Angelópolis tras registrarse un incendio en la cocina de un establecimiento. Bomberos acudieron para controlar las llamas. 🚒 pic.twitter.com/eqy5b80e8D — Lydia Cumming (@LydiaCumming) November 2, 2026

Se presentó fuerte incendio en la Isla de Angelópolis, en Puebla

Medios locales informan que en las primeras horas de este lunes ocurrió un incendio en un restaurante de comida asiática, ubicado en la Isla de Angelópolis. Testigos en la zona mencionaron que primero se escuchó un fuerte tronido y después salió humo del local de comida.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se originó en el área de cocina del establecimiento y se extendió al resto del inmueble.

El incendió se presentó cerca del área de zonas de bares y antros por lo que tuvieron que desalojar a varias personas que se encontraban cerca. Hasta el momento no se reportan lesionados.

Usuarios de redes sociales compartieron videos del incendio de este lunes en la Isla de Angelópolis. En las imágenes se observa el fuego en el interior del restaurante y una columna de humo alzándose por todo lo alto.

Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a cuerpos de emergencia en la avenida Osa Mayor, en la Isla de Angelópolis, Puebla.



El fuego consumió un establecimiento de comida asiática y, de acuerdo con los primeros reportes, pudo originarse por una presunta falla… pic.twitter.com/K5kh2cCZrD — Patricia Estrada (@estradapaty) November 2, 2026

Protección Civil controla incendio en la Isla de Angelópolis

Por su parte, Protección Civil de Puebla informó que los equipos de emergencia combatieron el fuego de manera directa con agua presión. También se logró la extracción de tres cilindros de gas LP, que fueron enfriados para evitar un riesgo mayor.

La emergencia fue controlada y la zona ya no representa ningún riesgo para la población.

🔥 Atención a incendio en cocina de local en la zona de Angelópolis.



El @Gob_Puebla, en conjunto con Protección Civil Municipal, atendió el reporte al interior de una cocina comercial.



📍 Se combatió de forma directa con agua a presión. Se logró extraer y enfriar tres… pic.twitter.com/blPWZDZzA6 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 2, 2026

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