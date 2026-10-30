Llegar a los 60 con salud comienza mucho antes: niños y jóvenes imaginan cómo lograrlo

Muestran distintas perspectivas sobre el envejecimiento. Foto: Gobierno de México

Llegar a los 60 años con salud, autonomía y bienestar es una meta que comienza a construirse mucho antes de alcanzar esa edad. Así lo plantearon niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participaron en el 32º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025, donde utilizaron el arte para expresar cómo imaginan su futuro y qué pueden hacer desde ahora para tener una vejez activa y saludable.

Bajo el tema “Mi camino hacia los 60. ¿Qué tenemos que hacer desde ahora para llegar activas/os y saludables a los 60 años?”, el certamen reconoció las propuestas de participantes de distintas entidades del país durante una ceremonia realizada en Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El encuentro también abrió un espacio para reflexionar sobre el envejecimiento, la importancia de cuidar la salud a lo largo de la vida y la necesidad de crear condiciones que permitan llegar a la vejez con dignidad.

Una vejez saludable se construye desde la infancia

En la premiación, Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo), destacó que una vejez activa y saludable no comienza al cumplir 60 años, sino que depende de las decisiones personales, los entornos y las políticas públicas que acompañan a las personas durante todas las etapas de su vida.

Representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA) y de la UNAM también resaltaron la importancia de promover espacios de diálogo entre generaciones y escuchar las propuestas de las nuevas generaciones sobre el futuro que desean construir.

La ceremonia se realizó en el marco del 15 aniversario del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM, con la presencia de personas ganadoras provenientes de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Querétaro.

Foto: Gobierno de México

¿Cómo imaginan niñas y jóvenes su vida a los 60 años?

Las obras premiadas reflejaron distintas maneras de entender la vejez, desde el reconocimiento de las tradiciones culturales hasta la importancia de los hábitos saludables y los vínculos afectivos.

Naomi Pablo Cabezas, ganadora del primer lugar de la categoría D, explicó que su dibujo representa la riqueza de la cultura mexicana a través de sus tradiciones, colores y vestimenta. En su propuesta, las mujeres ocupan un lugar central como símbolos de fortaleza y sabiduría, además de ser transmisoras de conocimientos y costumbres entre generaciones.

Por su parte, Alexis Aguilar Hernández, ganador del tercer lugar de la categoría E, relacionó los recuerdos del pasado con la construcción del futuro. Su obra también destacó la importancia de mantener una alimentación saludable, cuidar la salud y fortalecer los vínculos afectivos para disfrutar de una vida activa y con bienestar.

Las participaciones mostraron que las nuevas generaciones también tienen ideas y propuestas sobre el envejecimiento, así como la capacidad de imaginar distintas formas de vivir esa etapa.

Universum exhibe 75 obras sobre el camino hacia los 60 años

Como parte de las actividades del concurso, Universum inauguró la exposición “Mi camino hacia los 60”, instalada en el túnel del museo y conformada por 75 obras seleccionadas.

La muestra invita a reflexionar a partir de dos preguntas: “¿Cómo imaginas tu vida cuando tengas 60 años?” y “¿Qué podemos hacer desde hoy para construir ese futuro?”.

Además, reúne trabajos de las ediciones 2015 y 2025 del certamen para mostrar cómo niñas, niños, adolescentes y jóvenes han representado el paso del tiempo y la vejez. La exposición estará disponible hasta enero de 2027.

Foto: Gobierno de México

La iniciativa de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (STCONAPO), el UNFPA y la UNAM busca fortalecer la cultura demográfica e incorporar las perspectivas de las nuevas generaciones a la conversación sobre el envejecimiento.

El mensaje del concurso es que una vejez saludable, activa y digna no se construye de un día para otro: requiere cuidados, solidaridad entre generaciones y condiciones sociales que favorezcan el bienestar durante toda la vida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.