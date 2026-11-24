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Los ciberdelincuentes utilizan distintas herramientas para cometer estafas, entre ellas, la inteligencia artificial (IA), con la que pueden realizar llamadas fraudulentas mediante la clonación de voces, advierten las empresas de ciberseguridad Kaspersky y ESET.

Ambas empresas especializada en ciberseguridad definen las estafas por voz como aquellas en las que los delincuentes generan o clonan la voz de una persona para engañar a posibles víctimas mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz.

“Cuando una voz suena familiar, las personas tienden a actuar rápido sin detenerse a verificar” Kaspersky

Esta modalidad forma parte del phishing, una práctica que busca obtener información o conseguir que las personas realicen determinadas acciones mediante engaños. Cuando los delincuentes recurren a llamadas telefónicas o mensajes de voz, se conoce como vishing o phishing por voz.

5 señales para detectar una llamada de estafa hecha con IA

Aunque la voz parezca familiar, existen comportamientos que pueden alertar sobre un intento de fraude, por lo que ESET recomienda prestar atención a las siguientes cinco señales para identificar una llamada sospechosa:

Urgencia, miedo y presión: quien llama exige una respuesta inmediata ante un supuesto accidente, una emergencia familiar o un problema bancario, sin dar tiempo para comprobar la información

quien llama exige una respuesta inmediata ante un supuesto accidente, una emergencia familiar o un problema bancario, sin dar tiempo para comprobar la información Solicitudes inusuales: la persona pide realizar transferencias de dinero, compartir contraseñas, proporcionar códigos de verificación o utilizar métodos de pago como tarjetas de regalo y criptomonedas

la persona pide realizar transferencias de dinero, compartir contraseñas, proporcionar códigos de verificación o utilizar métodos de pago como tarjetas de regalo y criptomonedas Aislamiento: el interlocutor pide mantener la conversación en secreto, no colgar el teléfono o evitar comunicarse con familiares, compañeros de trabajo o instituciones bancarias

el interlocutor pide mantener la conversación en secreto, no colgar el teléfono o evitar comunicarse con familiares, compañeros de trabajo o instituciones bancarias Historias difíciles de comprobar: quien llama proporciona información aparentemente real sobre una emergencia o situación que no puede verificarse fácilmente en ese momento

quien llama proporciona información aparentemente real sobre una emergencia o situación que no puede verificarse fácilmente en ese momento Voces y números telefónicos conocidos: los delincuentes pueden clonar voces y suplantar números telefónicos para hacer que una llamada parezca provenir de una persona o institución de confianza

Reconocer una voz o un número telefónico no garantiza que la llamada sea auténtica, por lo que, ante cualquier solicitud inesperada, lo más importante es comprobar la identidad de quien se comunica antes de actuar.

Por su parte, Kaspersky alertó que el hecho de que una voz suene conocida no significa que la llamada sea auténtica.

“Estas estafas se basan en la urgencia y la presión emocional, no en el pirateo técnico, para impedir que verifiques las solicitudes”. Kaspersky

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Ante una posible estafa telefónica, las empresas de ciberseguridad recomiendan tomar las siguientes precauciones:

Colgar si la llamada genera sospechas

No realizar transferencias ni compartir información confidencial

Contactar directamente a la persona mediante un número conocido

Verificar las supuestas emergencias con otros familiares

Confirmar cualquier solicitud bancaria mediante canales oficiales

“Consultar con alguien más o tomarse unos minutos para comprobar lo ocurrido puede evitar que una situación de urgencia termine en una transferencia de dinero o en la entrega de información personal”, dijo Kaspersky.

Otra medida preventiva es establecer una palabra o frase de seguridad entre familiares, la cual permita comprobar su identidad durante una llamada inesperada en la que se solicite dinero o ayuda urgente.

Esta palabra debe ser difícil de adivinar y no estar relacionada con información disponible en redes sociales, como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas.

¿Cómo son las llamadas fraudulentas hechas con IA?

Una de las principales características de estas estafas es que los delincuentes aprovechan la confianza que las personas tienen en familiares, compañeros de trabajo o figuras de autoridad.

Por ejemplo, pueden hacerse pasar por un familiar que necesita dinero de manera urgente, un gerente que solicita realizar un pago o un supuesto agente de soporte que advierte sobre un problema con una cuenta.

La voz puede sonar real porque se genera a partir de grabaciones de la persona que los delincuentes buscan suplantar, e incluso algunas de estas estafas permiten responder de manera natural y ajustar el tono de voz durante la conversación.

Para ello, los estafadores recopilan muestras breves de audio y utilizan herramientas de IA capaces de reproducir características como el timbre y la pronunciación, a partir de grabaciones obtenidas de videos publicados en redes sociales, notas de voz o incluso fragmentos de conversaciones telefónicas.

De acuerdo con expertos en ciberseguridad, unos segundos de habla clara pueden ser suficientes para conseguir una aproximación de la voz y su entonación.

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