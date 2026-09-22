El otoño empieza hoy: ¿a qué hora entra y por qué las noches se hacen más largas?

Días más cortos después del equinoccio de otoño Foto: Shutterstock

El equinoccio de otoño ocurrirá este martes 22 de septiembre a las 18:00 horas y marcará el final del verano en el hemisferio norte, donde los días seguirán acortándose y las noches serán cada vez más largas.

Esto se debe a la inclinación del planeta y al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, los cuales cambian la cantidad de luz que recibe cada hemisferio.

Crédito: NASA/JPL-Caltech

¿Por qué hay menos horas de luz en otoño?

La NASA explicó que durante la mayoría del año los hemisferios norte y sur reciben cantidades diferentes de luz solar, pero durante el equinoccio el astro rey ilumina prácticamente por igual ambos hemisferios debido a la inclinación del eje de la Tierra.

A partir del equinoccio de septiembre, el hemisferio norte comienza a recibir menos horas de luz debido a que el Sol recorre un arco más corto en el cielo. Esto ocurre hasta el solsticio de invierno, el día en que la noche es la más larga del año.

En el hemisferio sur ocurre lo contrario, pues el equinoccio de septiembre da inicio a la primavera y los días son más largos.

Algo que hay que recordar es que el propio nombre de equinoccio proviene del latín aequus, que significa “igual”, y noctis, “noche”.

¿Cuándo es el equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño marca el final del verano y el comienzo de una nueva estación en México, donde este fenómeno astronómico ocurrirá durante la tarde del 22 de septiembre.

De acuerdo con información de Star Walk, el equinoccio tendrá lugar a las 18:06 horas, tiempo de la Ciudad de México, momento en el que comenzará oficialmente el otoño en el país.

Cabe señalar que, aunque normalmente la fecha del equinoccio es el 22 de septiembre, ésta puede variar. De acuerdo con la UNAM, se tiene que tener en cuenta que el calendario no coincide exactamente con el tiempo que tarda la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol.

Un año solar tiene una duración de 365 días y seis horas, mientras que el calendario gregoriano contempla 365 días. Esto da pie a que cada cuatro años sea un año bisiesto y esto altera la fecha de un equinoccio.

¿Qué diferencia hay entre equinoccio y solsticio?

Según Star Walk, los equinoccios se presentan durante marzo y septiembre, mientras que los solsticios ocurren en los meses de junio y diciembre.

Una de sus principales diferencias es la cantidad de horas de luz durante el día. En los equinoccios, el día y la noche tienen una duración similar, mientras que durante los solsticios se alcanzan los puntos máximos y mínimos.

En el hemisferio norte, el solsticio de verano marca el día con más horas de luz del año; por el contrario, el de invierno corresponde al día con menos luz y, por lo tanto, a la noche más larga.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.