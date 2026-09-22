Desaparición de 4 jóvenes en Zapopan, Jalisco: ¿habría un quinto no localizado?

En Zapopan, Jalisco, desaparecieron 4 jóvenes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El caso de los cuatro jóvenes desaparecidos en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco, continúa rodeado de interrogantes. De acuerdo con familiares, habría un quinto joven, de quien solamente conocen el supuesto nombre de Francisco.

¿Qué se sabe del quinto joven en Zapopan?

Según los testimonios de los familiares, los cuatro jóvenes habrían acudido al domicilio de Francisco después de estar en casa de Jorge. Posteriormente, de acuerdo con esta versión, habrían sido atacados por un grupo armado y desde entonces se desconoce su paradero.

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira, Liliana Vázquez, madre de José Carlos, describió a su hijo como un joven tranquilo que actualmente trabaja para una empresa.

“Nadie nos ha dicho nada. José Carlos es un muchacho que tiene empleo que está trabajando actualmente en una empresa y nunca supimos que tuviera un problema con alguien, no es problemático. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, eso es todo lo que puedo pedir”.

⚠️ Hay 4 jóvenes en Jalisco desaparecidos desde el 14 de septiembre.



Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; José Carlos González Vázquez, de 20; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19; y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18.



Escuchen a Liliana Vázquez, madre de José Carlos. pic.twitter.com/RdMM9u8wau — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 21, 2026

Sobre el quinto joven, Liliana Vázquez indicó que solamente sabía que estuvo en el primer domicilio antes de que los cuatro se trasladaran a otro lugar.

“La verdad no conozco a su familia, solamente sabemos que él estuvo en el primer domicilio y luego se retiraron para ir a la casa de él y ahí fue donde llegaron por ellos y eso es todo lo que sabemos de él. No nos han dado datos si ya autoridades lo fueron a investigar o ya lo encontraron no sabemos nada de eso”.

¿Quiénes son los cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan?

Los cuatro jóvenes reportados como desaparecidos son:

Jorge Daniel Camacho Flores

José Carlos González Vázquez

Dilan Federico Ramírez

Alan Osiel Zaragoza

Otros casos de desaparición en Jalisco: los cineastas de Tonalá

Uno de los casos de desaparición que conmocionó a Jalisco y al país fue el de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá en 2018.

Salomón Aceves, Jesús Daniel y Marco Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, acudieron a dicho municipio para grabar un trabajo escolar. De acuerdo con la entonces Fiscalía del Estado, fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posteriormente asesinados.

El caso generó una amplia movilización social y puso nuevamente en el centro de la atención la problemática de las desapariciones en Jalisco.

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