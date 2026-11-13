Exhiben esquema de Taddei para favorecer a proveedores en el INE

Gudalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

Tras los señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero electoral Martín Faz señaló cómo habría operado el esquema para favorecer a proveedores.

Así habría operado Taddei para favorecer a proveedores

De acuerdo con Faz, durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del INE se retrasó la aprobación de diseños de documentación electoral, lo que habría reducido los tiempos para realizar licitaciones y generado condiciones para justificar posibles adjudicaciones directas a determinadas empresas.

Durante la sesión del Consejo General del INE del 3 de septiembre de 2026, la entonces presidenta Guadalupe Taddei pidió no votar el diseño e impresión de la documentación electoral sin emblemas para la elección de 2027.

Este viernes, más de 2 meses después del rechazo de Taddei, el proyecto regresó a la herradura de la democracia prácticamente sin cambios.

“Los 25 modelos gráficos que se presentaron en septiembre, 13 son exactamente idénticos a los que hoy se someten a nuestra consideración, otros 11 presentan modificaciones predominantemente gráficas de identidad institucional o ajustes menores de redacción y uno más no registra cambios sustantivos”, Martín Faz, consejero electoral del INE

Faz sostuvo que el retraso en la aprobación del proyecto habría formado parte de un esquema para reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que permitieran justificar adjudicaciones directas.

“La decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente a determinadas empresas”. Martín Faz, consejero electoral del INE

El Consejo General avaló el proyecto el diseño e impresión de la documentación electoral sin emblemas para el Proceso Electoral Concurrente 2026 – 2027.

Durante su intervención, Faz también afirmó que el organismo atraviesa una crisis institucional, derivada de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y posibles beneficios indebidos a proveedores durante la administración de Taddei.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.