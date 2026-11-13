Aguinaldo 2026: ¿cuánto dinero está exento de ISR y cuánto te pueden descontar?

¿Cuánto dinero está exento de ISR de tu aguinaldo? Foto: Cuartoscuro

El pago del aguinaldo 2026 se acerca y, además de conocer cuánto dinero corresponde por ley, es importante saber si este ingreso está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Aunque esta prestación es un derecho de los trabajadores, no necesariamente se recibe íntegra. Dependiendo del monto, una parte puede estar gravada y el empleador debe realizar la retención correspondiente.

¿Qué parte del aguinaldo está exenta del ISR?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en su artículo 93, establece que las gratificaciones que reciben los trabajadores están exentas hasta por el equivalente a 30 días de salario mínimo general.

El monto que exceda ese límite puede estar sujeto al pago del ISR. Es decir, el impuesto no necesariamente se calcula sobre la totalidad del aguinaldo, sino sobre la parte gravada.

Es importante considerar que algunas publicaciones y fuentes de nómina utilizan la UMA para calcular esta exención. Sin embargo, el texto del artículo 93 disponible en el portal del SAT hace referencia al salario mínimo general, por lo que conviene verificar el criterio aplicado por el área de nómina antes de dar por definitiva una cantidad en pesos.

¿Cómo se calcula el ISR del aguinaldo?

El cálculo depende del monto que recibe cada trabajador y de las disposiciones fiscales aplicables. El patrón es responsable de realizar la retención correspondiente al momento de pagar la prestación.

El artículo 96 de la LISR establece las reglas para calcular las retenciones por ingresos obtenidos por salarios y conceptos asimilados. Por su parte, el artículo 174 del Reglamento de la misma ley contempla un procedimiento opcional para calcular el impuesto correspondiente a las gratificaciones anuales.

Por ello, no existe un porcentaje único de ISR que se descuente a todos los trabajadores. La cantidad puede variar según el ingreso y el procedimiento utilizado para determinar la retención.

¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

Foto: LFT

La prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre. Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no trabajan en la empresa cuando llegue la fecha de pago.

El aguinaldo es una obligación patronal y no puede sustituirse por otros beneficios o prestaciones.

¿Qué hacer si no recibes tu aguinaldo?

Si el empleador no paga esta prestación dentro del plazo establecido o entrega una cantidad menor a la correspondiente, los trabajadores pueden solicitar orientación y asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La recomendación es revisar el recibo de nómina, comprobar el monto recibido y verificar si la retención del ISR corresponde al cálculo realizado por el patrón.

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