Compras inteligentes en el Buen Fin: app oficial e IA ayudarán a consumidores

Buen Fin 2026 hará uso de la tecnología. Fotos: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 ya comenzó y, en esta edición, la tecnología juega un papel clave para los consumidores. Entre las novedades están el lanzamiento de una aplicación móvil oficial y la recomendación de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para tomar decisiones de compra más informadas.

Para facilitar esta tarea, la Secretaría de Economía puso a disposición la app oficial de El Buen Fin, mediante la cual los usuarios pueden cotejar ofertas y consultar el catálogo de 20 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas participantes.

¿Qué puedes consultar en la app oficial de El Buen Fin?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta herramienta busca impulsar el consumo local y fortalecer la economía nacional.

“Nos va a permitir ubicar qué se hace en México, eso es lo primero… Lo que está hecho en México significa empleos en México; puede ser el empleo nuestro o el de nuestra familia, el empleo de nuestra comunidad. Hay una relación de dónde se hace y dónde está el empleo”, señaló.

Así recomienda la ANTAD usar la IA para encontrar ofertas

Por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) recomendó utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para comparar precios y dar seguimiento a las promociones.

No obstante, hizo un llamado a usar esta tecnología con responsabilidad y evitar compartir datos personales o información sensible que pueda comprometer la economía y la seguridad de los consumidores.

Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, explicó cómo aprovechar esta tecnología para buscar productos y comparar las ofertas disponibles:

“Uno empieza a jugar con la inteligencia artificial y dice: ‘Oye, quiero comprar una televisión, por ejemplo, ¿dónde la debo de comprar?’, y solito empieza a dirigir ofertas y campañas que ya son públicas el día de hoy. Les invito a hacer eso porque la inteligencia artificial es un gran referente”.

¿Cuánto esperan vender los comercios durante El Buen Fin 2026?

El directivo también dio a conocer las expectativas de ventas de los comercios asociados y el rango de descuentos que podrían encontrar los compradores durante esta edición:

Derrama económica esperada: cerca de 54 mil millones de pesos para los asociados de ANTAD, con un crecimiento previsto de 6%.

cerca de 54 mil millones de pesos para los asociados de ANTAD, con un crecimiento previsto de 6%. Descuentos: de al menos 15 o 20%, hasta 40 o 60% en algunos casos.

Profeco desplegará operativo para vigilar las ofertas

Durante la presentación de la aplicación de El Buen Fin en la Secretaría de Economía, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, detalló el dispositivo que la dependencia desplegará para vigilar y proteger los derechos de los consumidores durante estos días de ofertas.

El funcionario explicó que, antes de esta jornada, Profeco realizó un monitoreo de precios para que las personas puedan comparar los costos y verificar si las promociones representan un ahorro.

“Por parte de Profeco hemos realizado levantamientos de precios de productos de alto consumo durante esta temporada: 490 productos en 400 puntos de venta. Esta información permite a las personas consumidoras comparar, consultar y valorar si una promoción realmente representa un ahorro”.

Además, informó sobre el personal y los puntos de atención que estarán disponibles durante el operativo:

Estado de fuerza: mil 300 personas servidoras públicas.

mil 300 personas servidoras públicas. Módulos de atención: 169.

169. Cobertura: 394 centros comerciales del país.

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